È stata una delle protagoniste più amate di Beautiful: la riconoscete? Sono passati più di 20 anni dalla sua apparizione nella soap.

Appassionati di Beautiful, una domanda per voi: ricordate proprio tutti i protagonisti che hanno fatto parte della soap in questi lunghi 35 anni? Eh si, di gente ne è passata in quel di Los Angeles. Amici e nemici della famiglia Forrester, che hanno creato intrighi e colpi di scena nella seguitissima serie tv americana. Ebbene, il personaggio di cui vi parliamo oggi lo ricorderete senza alcun dubbio. È stata una grande protagonista della soap, dal 1997 al 2005, per poi tornare dal 2010 al 2013.

Un personaggio ambiguo, come tanti nella soap di Bradley Bell: riuscite a riconoscerla da questo scatto recente? Vi diamo un indizio: ha avuto una tormentata storia con Rick Forrester, di cui era inizialmente la baby sitter.

Impossibile riconoscerla così: è stata una delle protagoniste assolute di Beautiful

Era la babysitter a casa di Brooke Logan e Eric Forrester, ma finì per avere una turbolenta relazione con il figlio Rick Forrester, allora 17 enne. Avete capito di chi si tratta? Si, parliamo della biondissima Amber Moore, uno dei personaggi centrali per tantissimi anni in Beautiful. Nonostante abbia combinato di tutto e di più, Amber è rimasta nel cuore dei fan, anche in ragione del doloroso passata che ha dovuto affrontare.. Nel 2010 è tornata e ha avuto una relazione travagliata con Marcus, figlio di Donna e Justin. Di lui rimase incinta, ma cercò di incastrare Liam Spencer, facendo credere che il bambino fosse suo.

A dare il volto ad Amber è stata Adrienne Franz, splendida attrice e cantante statunitense, oggi 43 enne e mamma. Negli ultimi anni, l’attrice ha lanciato vari appelli al pubblico e vari sondaggi sul possibile ritorno di Amber a Beautiful!

A voi piacerebbe rivederla a Los Angeles? Sicuramente porterebbe scompiglio tra i Forrester come solo lei sa fare!