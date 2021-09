Uomini e Donne, chi è Luca: età, Instagram e lavoro del corteggiatore di Roberta; conosciamolo meglio.

Ci siamo! Una nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata e, anche in pochissimo tempo, i colpi di scena sono stati tantissimi. Riusciranno a formarsi nuove coppie nello studio della trasmissione di Maria De Filippi? Staremo a vedere! Nel frattempo sono partite le prime esterne e la tronista Roberta Ilaria Giusti è rimasta molto colpita da uno dei corteggiatori, Luca. I due sono già usciti insieme una volta e, a quanto pare, la conoscenza sta proseguendo.

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, chi è Ciprian: età, Instagram e lavoro del nuovo corteggiatore

In attesa di scoprire come procederà tra di loro, conosciamo meglio il corteggiatore che sembra intrigare non poco la nuova tronista del Classico! Sapete che lavoro fa?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Luca è un corteggiatore di Roberta: cosa sappiamo di lui

Luca è uno dei nuovi protagonisti di Uomini e Donne. Nonostante la timidezza e il disagio davanti alle telecamere, il corteggiatore ha colpito la tronista Roberta, che ha dichiarato di voler continuare a conoscerlo. Cosa sappiamo di lui? Al momento non moltissimo, il suo cognome non è ancora noto e non è stato individuato il suo canale Instagram. Ma, a breve, vi sapremo dire tutto. Luca ha 29 anni, viene da Roma ed è un puglie che lavora come chef.

La conoscenza con la tronista Roberta, come abbiamo detto, è alla fase iniziale, ma tra i due sembra già esserci un bel feeling. Dalle anticipazioni sappiamo che Roberta ha portato nuovamente Luca in esterna. Scoppierà la scintilla tra di loro?

Per scoprire cosa accadrà tra loro, ma anche tutte le news sugli altri tronisti Andrea Nicole, Joele e Matteo non perdetevi le prossime puntate di Uomini e Donne. L’appuntamento è tutti i giorni al consueto orario delle 14 e 45, su Canale 5. E voi avete già individuato i vostri preferiti?