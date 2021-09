Uomini e Donne, Isabella Ricci senza luci e filtri: così com’è al naturale

Isabella Ricci, dama di Uomini e Donne, si mostra su Instagram in uno scatto al naturale: ecco come appare la protagonista del trono over.

Eleganza, cultura, charme: sono queste le doti di Isabella Ricci che hanno conquistato da subito il pubblico di Uomini e Donne. Da quando, mesi fa, è scesa in studio per cercare l’anima gemella, la sua presenza non è passata affatto inosservata.

Originaria di Ravenna, capelli grigi che le donano un aspetto sofisticato, fisico longilineo, bellissimi occhi chiari: il suo look ha colpito tutti, ma è la sua personalità a farla risaltare nell’ambito del parterre femminile del programma.

Tanto che, in lei molti vedono l’antagonista di Gemma Galgani e spesso le due vengono messe a confronto per il loro modo diverso di vivere l’amore e le emozioni. Inutile dire che Isabella viene spesso difesa da Tina Cipollari contro la dama torinese.

Ma com’è la Ricci quando non è in trasmissione? Difficile immaginarla in un contesto meno formale, ma vi assicuriamo che la bella 62enne risulta molto affascinante anche quando è senza trucco né filtri.

Isabella Ricci senza trucco: com’è la dama di Uomini e Donne completamente al naturale

Approdata su Instagram da qualche mese, l’imprenditrice romagnola è solita postare foto che la ritraggono mentre visita bei posti o mentre indossa abiti eleganti come è nel suo stile.

Da notare uno scatto che la immortala al mare, stesa sul lettino, mentre prende il sole. Non si può certo dire che la Ricci non conservi la sua classe quando è in spiaggia! Come si vede chiaramente da questa foto, la dama si mostra al naturale, senza le luci dello studio televisivo e senza filtri.

Che dire, risultato sbalorditivo! Siete d’accordo?