Uomini e Donne, chi è Vittoria: età, Instagram e curiosità della nuova dama del Trono Over; conosciamola meglio.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo! E, giorno dopo giorno, stiamo conoscendo nuovi personaggi del trono Classico e del trono Over. Tra le nuove dame del parterre femminile c’è anche Vittoria, che si è fatta notare nella puntata di oggi per aver chiesto a Graziano di vedersi per un aperitivo. La dama, però, sta già conoscendo Diego…cosa accadrà nella prossime puntate? In attesa di scoprirlo, conosciamo meglio Vittoria!

Abbiamo trovato il profilo Instagram della nuova protagonista del trono Over. Curiosi di vedere i suoi scatti fuori dallo studio del programma Mediaset? Siete nel posto giusto.

Si chiama Vittoria ed è una delle nuove dame del Trono Over di Uomini e Donne. 33 anni, di Sessa Aurunca in provincia di Caserta, la donna sta conoscendo Diego da qualche giorno, ma ha mostrato interesse anche per Graziano, con cui dovrebbe uscire per un aperitivo. In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso nella trasmissione di Maria De Filippi, abbiamo dato un’occhiata al suo profilo Instagram. Il suo cognome è Riscolo e il nick name con cui potrete trovarla su Instagram è “ri_vittoria88”. Diamo un’occhiata ad alcune foto postate da lei sul suo canale ufficiale:

Non sappiamo ancora nulla del suo lavoro, ma, dal suo profilo Instagram, si intuisce che Vittoria è una grande appassionata di fitness e palestra. Riuscirà la dama campana a trovare l’amore nella trasmissione di Maria De Filippi? Non ci resta che seguire le prossime puntate della trasmissione, in onda come sempre su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 14 e 45. Non perdetevele!