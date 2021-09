Interpreta il ruolo della giovanissima Valentina nella serie televisiva ‘Luce dei tuoi occhi’, ma sapete chi è il suo fidanzato? Parliamo di un volto amatissimo di Uomini e Donne.

Manca davvero pochissimo. E, finalmente, assisteremo alla messa in onda della primissima puntata de ‘Luce dei tuoi occhi’. Dopo l’esordio col botto di Uomini e Donne e Grande Fratello Vip, l’azienda Mediaset continua a garantire, sera dopo sera, dei programmi inediti davvero pazzeschi. Facciamo, senza alcun dubbio, riferimento a ‘Star in the Star’, nuovo format condotto da Ilary Blasi, ma anche alla nuovissima serie televisiva di cui i protagonisti indiscussi sono Anna Valle, nel ruolo di Emma, Giuseppe Zeno e Bernardo Casertano.

Ambientato a Vicenza, la serie televisiva racconta le vicende di un’etoile di danza che, dopo aver vissuto a New York per tantissimi anni, ritorna nel suo paese d’origine per scoprire se, l’avvertimento ricevuto in una lettera anonima, è verità oppure no! Emma, così, inizia a lavorare in una scuola di danza della città. E qui ha la possibilità di incontrare diverse ragazze. Tra queste, c’è lei: la giovanissima Valentina. Scopriamo qualche cosa in più su di lei.

Veste i panni di Valentina ne ‘Luce dei tuoi occhi’: chi è il suo fidanzato?

Tra le diverse ragazze che Emma, quindi, incontra nella scuola di danza e tra i quali vuole seriamente trovare sua figlia, c’è la giovanissima Valentina. Interpretata da Elisa Visari, l’attrice si appresta a diventare anche lei un volto indiscusso della serie televisiva.

Cosa sappiamo, però, su di lei? Appurato il fatto che è giovanissima, ma che il suo talento è davvero indescrivibile, sapete che lei è la fidanzata di un volto conosciutissimo del piccolo schermo? Avete letto proprio bene, si! Da circa un anno, infatti, la giovane attrice fa coppia con un ex amatissimo tronista di Uomini e Donne. Di chi parliamo? Guardateli un po’ insieme:

Si, è proprio lui: Andrea Damante! Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, l’ex tronista ha ritrovato l’amore accanto alla giovane Elisa. E stavolta, a quanto pare, sembrerebbe faccia davvero sul serio. Tantissimi auguri!