Angie è stata una paziente di Vite al Limite con un drammatico passato: violentata due volte, ha sfogato la sua rabbia nel cibo, eccola oggi.

Quella di Angie Johns è tra le storie più drammatiche e turbolenti che è stata raccontata nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite. Protagonista indiscussa della settima stagione del programma, la quarantenne di Massillon è entrata a far parte della clinica di Houston con un peso che per poco non raggiungeva i 300 kg. E con delle condizioni di vita, purtroppo, seriamente a rischio. È proprio per questo motivo, quindi, che ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan: volevo seriamente riappropriarsi della sua vita!

La storia di Angie, così come la maggior parte dei suoi colleghi, era piuttosto drammatica. Violentata per ben due volte, la donna aveva scaricato tutta la sua rabbia e frustrazione nel cibo spazzatura. Ed era riuscita a raggiungere, però, un peso piuttosto eccessivo, che le consentiva di fare davvero poco e niente.

Ad oggi, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa abbia fatto e, soprattutto, come sia diventata Angie dopo il programma, anche perché, come ricorderete, la donna all’ottavo mese ha abbandonato tutto. Scopriamo tutti i dettagli.

Angie com’è diventata dopo Vite al Limite? Eccola oggi

La storia di Angie Johns di Vite al Limite, come dicevamo precedentemente, merita assolutamente di essere raccontata. Molestata da bambina da un amico di famiglia, la donna ha iniziato a sfogare tutta la sua rabbia nel cibo proprio perché, a causa della tossicodipendenza di sua madre, non ha avuto la possibilità di poter elaborare con nessuno questo evento traumatico. Col passare del tempo, però, la situazione non è affatto migliorata: a 13 anni, Angie è stata nuovamente molestata. E stavolta, purtroppo, è rimasta addirittura incinta. È diventata mamma, ma ha deciso di dare il suo bambino in adozione. Angie Johns, quindi, pesava 292 kg, ma vedete che storia drammatica aveva alle spalle? Decisamente si!

Il suo percorso all’interno della clinica di Vite al Limite è stato piuttosto particolare. Dimagrita soltanto pochi chili, la donna ha abbandonato il programma all’ottavo mese. Adesso, però, com’è diventata? Date uno sguardo a questa foto. Ne resterete impressionati:

seppure abbia abbandonato il programma,sembrerebbe che Angie abbia seguito una dieta da sola. Ed che adesso sia in ottima forma.