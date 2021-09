Alex Belli e Delia Duran: non tutti ricordano il brutto episodio che li ha visti coinvolti; il retroscena che non tutti conoscono.

È entrato da poco nella casa del GF Vip 6 e si è già fatto notare per il suo carattere forte e deciso, ma anche per la sua sensibilità. Parliamo di Alex Belli, l’attore di Parma, diventato noto per il ruolo di Jacopo Castelli in Centovetrine. Oggi è un concorrente ufficiale del reality di Alfonso Signorini ed anche la sua vita privata procede a gonfie vele: lo scorso giugno ha sposato Delia Duran, la modella venezuelana con cui è legato da circa due anni.

Una storia fatta di alti e bassi, che abbiamo vissuto anche a Temptation Island Vip, ma oggi tra i due va tutto alla grande. Forse non tutti sanno, però, che l’anno scorso la coppia ha dovuto affrontare uno spiacevole imprevisto, mentre si trovavano a Cuba. In seguito i dettagli di quell’episodio.

Alex Belli e Delia Duran, il brutto episodio che li ha visti coinvolti lo scorso anno: cosa è successo

Era marzo 2020 quando Alex Belli e Delia Duran si ritrovarono bloccati per più di un mese a Cuba. A parlarne furono proprio loro, sia sui social che in tv, ospiti in una puntata di Pomeriggio Cinque. In piena pandemia di Coronavirus, la coppia ha denunciato le decisioni prese dal governo locale, in primis quella di ammassare tante persone nelle stesse strutture: “Ci vogliono chiudere in strutture dove, gli unici casi di contagio sono lì. Non ci sono voli di rientro o quelli che ci sono, sono già pieni, o a prezzi improponibili”.

Queste le parole di Belli, che ha sottolineato come la situazione a Cuba fosse davvero grave per i turisti: “Più di sessantamila turisti devono spostarsi all’Havana e rimpatriare forzatamente. Il problema è che non ci sono voli: sono solo due, ma sono pieni e gli unici posti rimasti sono a dei prezzi improponibili”

Un episodio spiacevole ma che, per fortuna, fa parte del passato. Oggi Alex si gode la sua avventura al GF Vip, ma deve fare i conti con la gelosia di Delia! La bella modella ha già manifestato il suo fastidio nei confronti di alcune coinquiline del marito….Cosa accadrà nelle prossime settimane?