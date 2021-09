Amici 21, chi è Inder: età, Instagram, Tik Tok, origini e cos’è per lui il canto

Inder è uno dei nuovi cantanti di Amici 21, ma cosa sappiamo su di lui? A partire dall’età fino ai suoi canali social: i dettagli.

Era il momento che più aspettavamo di questa stagione televisiva e, finalmente, è arrivato: Amici 21 è ritornato! Domenica 19 Settembre, come ricorderete, è andata in onda la prima puntata, quella della formazione della classe. Ed abbiamo avuto modo, quindi, di conoscere i primi talenti che prenderanno parte a questa nuova edizione del talent. Tra questi, non abbiamo potuto fare a meno di notare lui: Inder.

Entrato nello studio televisivo di Amici col singolo ‘Gola Secca’, il giovanissimo cantante ha fatto danzare tutti. Ed, in particolare, ha saputo catturare l’attenzione di Anna Pettinelli, che immediatamente l’ha voluto in squadra, a differenza di Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. Cosa sappiamo, però, su di lui? Anche in questa caso, purtroppo, abbiamo pochissime informazioni in merito. Quello che, però, siamo riusciti a carpire dal suo video di presentazioni, siamo pronti a riproporvelo! Ecco cosa abbiamo scoperto.

Chi è Inder di Amici 21: età, Instagram, Tik Tok e da dove viene

Inder, quindi, è uno dei giovanissimi cantanti di Amici 21, ma in attesa di scoprire come si evolverà il suo percorso all’interno della scuola, siete pronti a scoprire qualche cosa in più su di lui? Come dicevamo precedentemente, le informazioni che abbiamo sono davvero pochissime. Scopriamo, però, come si è presentato.

Stando a quanto si apprende dalla sua brevissima presentazione, sembrerebbe che Inder abbia soli 20 anni e che abbia origini indiane.

Cosa sappiamo sui suoi canali social? Ebbene. Su Instagram, a quanto pare, Inder è iscritto. È seguitissimo, ma conta 0 post condivisi. Stesso ed identico discorso, infine, per Tik Tok.

Ovviamente, anche sulla sua vita privata sappiamo davvero poco e niente.

Cosa prova quando canta?

Come letto da Maria De Filippi in puntata, la passione per il canto è iniziato sin da quando lui era in India. Ecco, ma cosa prova Inder quando lo pratica? “Per me cantare è un modo di esprimere parole, ma che può legare e condividere con le emozioni”, ha detto il giovanissimo cantante prima di esibirsi sulle note di ‘Gola Secca’.

Come sarà il percorso di Inder ad Amici 21? Chi lo sa! Una cosa, però, è certa: ne vedremo delle belle!