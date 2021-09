Amici 21, la notizia arriva dopo la prima puntata: clamoroso colpo di scena per la trasmissione di Maria De Filippi.

State seguendo la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi? Si tratta della numero 21 del talent show più longevo della nostra tv. La prima puntata è andata in onda la scorsa domenica e, giorno dopo giorno, si sta formando la nuova classe, con i nuovi allievi. Ballerini e cantanti si sfideranno a suon di coreografie e brani musicali: chi riuscirà a salire sul gradino più alto del podio? C’è tempo per scoprirlo! Nel frattempo, nelle ultime ore è trapelata una notizia clamorosa.

Nulla di ufficiale, al momento, ma anche Tv Blog ha confermato l’indiscrezione, trapelata proprio pochi giorni dopo la prima puntata. Di cosa parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Amici 21, arriva una notizia inaspettata: quando andrà in onda?

Amici 21 è iniziata solo da qualche giorno ma i fan sono già pazzi dei nuovi concorrenti. C’è già chi ha il proprio preferito, che spera di vedere andare avanti il più possibile nel programma di Canale 5. Che, per la prima volta, è andato in onda di domenica pomeriggio anziché di sabato. Anche la seconda puntata è prevista per domenica 26 settembre, alle ore 14, ma cosa accadrà dalla terza puntata?

Ebbene, inizialmente era stato detto che la collocazione alla domenica riguardasse soltanto i primi due appuntamenti, per poi lasciare il posto a Scene da un matrimonio, a partire da domenica 3 ottobre. Qualcosa però potrebbe essere cambiato! Nelle ultime ore, infatti, la voce si fa sempre più insistente: Amici resterà in onda la domenica pomeriggio!

Un cambiamento notevole per il talent show, che siamo abituati a vedere di sabato. Una notizia non proprio piacevole per Mara Venier, che con la sua Domenica In ha perso la sfida degli ascolti di domenica scorsa.

Ma cosa ne sarà della trasmissione di Anna Tatangelo dedicata ai matrimoni? Non è chiaro se il programma sarà sposato in un altro orario, in un’altra rete o addirittura definitivamente cancellato. Non ci resta che attendere qualche giorno per avere tutte le notizie ufficiali. A voi piacerebbe continuare a seguire Amici di domenica o preferivate il sabato?