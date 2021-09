La riconoscete? In questo scatto è presente l’amatissima attrice della soap opera Una vita: il suo personaggio continua a sorprenderci.

Negli ultimi anni è divenuta una delle telenovele più seguite, Una vita va in onda in Spagna dal 15 aprile 2015 al 4 maggio 2021 e in Italia dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Ambientata tra gli anni 1899 e 1920, racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. La prima stagione ha avuto inizio ponendo attenzione sul personaggio di Carmen.

Leggi anche Nella soap opera Una vita è Felipe: oggi l’attore è completamente diverso dal suo personaggio

La sua vita si intreccerà con quella degli altri protagonisti che si trovano nel quartiere. Nella foto che vi abbiamo in alto mostrato, è presente proprio un’attrice che fa parte del cast di Una Vita, ed è amatissima. Così, in questo scatto social, la riconoscete?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

In Una vita interpreta proprio quel personaggio: riuscite a riconoscere l’attrice?

Una Vita è una telenovela spagnola che da diversi anni ci accompagna, immergendoci nelle storie di famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias. La serie ha avuto inizio da noi nel 2015, mentre, in Spagna, il debutto è avvenuto nello stesso anno, ma con qualche mese di anticipo.

Leggi anche Riconoscere Genoveva de ‘Una Vita’ in questa foto è davvero impossibile: non ci crederete mai sia lei

Tanti i personaggi che abbiamo visto, molti sono ancora oggi presenti, ma non mancano le new entry. Nella foto che vi abbiamo mostrato, è presente un’attrice della soap opera. Così, in questo scatto social, la riconoscete? Vi sveliamo la sua identità. Nello scatto è fotografata l’amatissima Sandra Marchena.

Ebbene sì, in Una vita il suo personaggio è Donna Rosina. Fa parte del cast dalla prima stagione, e da allora, non ha mai smesso di sorprenderci. L’attrice è davvero bellissima, sono molte le immagini che rende noto sul suo seguitissimo profilo instagram, e tutte sono particolari.