Oggi l’attrice di Beautiful è completamente diversa: riuscite a riconoscere il suo personaggio? Ha lasciato la soap ma potrebbe presto tornare.

Di personaggi a Beautiful ne sono passati! In ben 35 anni di messa in onda, sono stati tanti gli amici ma anche i nemici che hanno avuto a che fare con la famiglia Forrester. In questo scatto che vi mostriamo c’è una grande protagonista della soap opera americana, che ha lasciato le scene in seguito alla morte del suo personaggio...siete riusciti a riconoscerla?

LEGGI ANCHE —–>È stata una delle protagoniste più amate di Beautiful: la riconoscete? Sono passati più di 20 anni

Il suo aspetto è decisamente cambiato rispetto a quando era sul set a Los Angeles. Scopriamo di chi si tratta e non solo: c’è una succulenta indiscrezione secondo cui il suo personaggio potrebbe ritornare presto a Beautiful, nonostante sia creduto morto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

L’attrice in foto è un importante personaggio di Beautiful: l’avete riconosciuta?

È la nipote di uno dei personaggi storici di Beautiful, di cui porta anche il nome. Avete riconosciuto quale personaggio ha interpretato questa attrice? Ebbene si, si tratta di Caroline Spencer Junior, nipote della prima moglie di Ridge. Entrata nella soap nel 2012, Caroline era anche la nipote di Bill Spencer, e quindi cugina di Liam, Wyate e Will. È entrata nel team della Forrester Creations ed ha avuto varie relazioni con i Forrester: da Rick, che ha sposato nel 2013, a Ridge, che lasciò nel 2016. Ma è con Thomas Forrester che Caroline diede alla luce il piccolo Douglas, il bambino di cui attualmente si occupa Hope Logan.

Si, perché Caroline è morta a causa di un’emorragia celebrale, come annunciato da Thomas al suo ritorno a Los Angeles. Del corpo della donna, però, nessuna traccia, né fu celebrato un funerale. È questo che spinge i fan ad avanzare un’ipotesi: Caroline tornerà a Beautiful? Nelle ultime settimane, le anticipazioni americane parlano di un ritorno di un personaggio misterioso, che sconvolgerà la vita a Liam ed Hope. Che sia proprio la giovane Spencer, intenzionata a riprendersi il piccolo Douglas?

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo! A dare il volto a Caroline Jr dal 2012 al 2018 è stata la bellissima attrice Lindset Godfrey, che oggi sfoggia un taglio corto e capelli scuri. A voi piacerebbe rivederla nella soap?