La riconoscete? In questo scatto l’attrice de Il Segreto è molto diversa, ma sempre bellissima.

Il Segreto è una soap opera spagnola che per circa otto anni ci ha appassionato, facendoci vivere la vita dei protagonisti. Sono state dodici stagioni incredibile, sempre ricche di colpi di scena, di sorprese e di novità.

Dai protagonisti delle prime stagioni, fino alle new entry, tutti hanno lasciato il segno. Proprio per questo, dare addio alla soap, ha lasciato non poca amarezza. L’ultima puntata è andata in onda il 28 maggio, ma in Spagna, la telenovela è terminata l’anno scorso. Tra i tanti personaggi che abbiamo avuto il piacere di seguire, abbiamo visto anche la bellissima attrice che vediamo adesso in foto. Appare un po’ diversa rispetto al suo personaggio nella soap, perchè si tratta di uno scatto social: così, riuscite a riconoscerla?

La riconoscete? L’attrice de Il Segreto conquista il web con questo bellissimo scatto

Uno scatto che ha lasciato sicuramente tutti senza parole. L’attrice è raggiante, con un sorriso grande, e uno sguardo che brilla. Forse, per alcuni, è difficile riconoscerla così. Ma siamo certi che, per chi ha seguito la famosa soap opera Il Segreto, ricordarla non è affatto difficile.

Il suo personaggio nella telenovela ci ha conquistato, merito ovviamente dell’attrice che, con il suo talento, ha saputo immedesimarsi in maniera impeccabile. E allora, l’avete riconosciuta? In questo scatto è fotografata la bellissima Ariadna Gaya. Ne Il Segreto ha interpretato Aurora, la figlia di Tristan e Pepa, la cui identità, inizialmente, prima della sua venuta a Puente Viejo, era stata usurpata da Jacinta Ramos.

Impossibile dimenticare, la sua storia ha fatto da sfondo a Puente Viejo. L’attrice è sempre stata di una bellezza straordinaria, e vederla così, in questa immagine social, lascia senza fiato.