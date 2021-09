Amici 2021, chi è Carola Poddu: età, le esperienze in giro per il mondo ed Instagram

Chi è Carola Poddu, la nuova allieva di Amici di Maria de Filippi 2021: età, le sue esperienza in giro per il mondo e qual è il suo nome su Instagram.

Ha finalmente riaperto la scuola più famosa ed amata dagli italiani. Amici di Maria de Filippi è tornato in onda con una nuova edizione! Il talent show di Canale 5 ha già dato vita alla nuova classe formata da cantanti e ballerini: per alcuni, la maglia è ancora ‘in sospeso’. Tra le ballerine emergenti è spiccata Carola Poddu: la giovane sarda è riuscita a conquistare l’ambito banco. E’ stata protagonista di un ‘momento storico’: ad assegnarle un posto tra gli allievi proprio la prof. Alessandra Celentano! Siamo qui per parlarvi di lei!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI