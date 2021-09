Quanti figli ha Claudio Amendola? Chi sono, i loro nomi e di che cosa si occupano nella loro vita: non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sull’attore.

È un attore amatissimo e famosissimo, Claudio Amendola. Figlio d’arte, ha iniziato a muovere i suoi primi passi in questo mondo quando era davvero piccolissimo. Pensate, aveva soltanto 19 anni quando, dopo aver lavorato come manovale ed aver ottenuto la licenza di terza media, compie il suo debutto da attore. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Protagonista indiscusso di film, serie televisive e molto altro ancora, il buon Amendola è tra le vere e proprie stelle del mondo dello spettacolo.

Leggi anche –> Oggi conosciamo Claudio Amendola così: ricordate com’era ne I Cesaroni?

Se la sua carriera è ricca di successi, lo è altrettanto la sua vita privata. Attualmente sposato con Francesca Neri, anche lei amatissima e famosissima attrice, Claudio Amendola ha un precedente matrimonio alle spalle. Ed è padre. Sapete, però, quanti figli ha? Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa. E, sia chiaro, non soltanto vi diciamo come si chiamano, ma vi descriviamo anche di che cosa si occupano nella loro vita. Siete pronti?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Quanti figli ha Claudio Amendola? Non tutti lo sanno

Dal punto di vista professionale, diciamoci la verità, sappiamo davvero ogni cosa, ma dal punto di vista ‘privato’, invece? Come dicevamo precedentemente, attualmente Claudio Amendola è felicemente sposato con Francesca Neri. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la coppia di celebri attori sia convolata a nozze nel 1999. E che, da quel momento, non si sono mai più lasciati.

Leggi anche –> Sposato a 19 anni, nonno a 47: cosa fa oggi la prima moglie di Claudio Amendola

Vi siete mai chiesti, però, quanti figli abbia? Ebbene: Claudio Amendola è padre di tre splendidi ragazzi. La primogenita dell’attore romano si chiama Alessia ed è nata nel 1984. Il suo nome, vi assicuriamo, non vi risulterà affatto difficile. E sapete perché? La giovanissima Amendola è una splendida attrice, doppiatrice e conduttrice radiofonica. La seconda figlia dell’attore romano si chiama Giulia ed è nata nel 1989. Ad oggi, stando a quanto si apprende dal web, anche lei sembrerebbe famosa nel mondo dello spettacolo. Il terzo e ed ultimo figlio del buon Amendola è nato dal suo matrimonio con Francesca Neri, le due ragazze invece dal suo primo matrimonio con Marina Grande, ed ha ben 21 anni.

Diteci la verità: conoscevate questo ‘retroscena’ su di lui?