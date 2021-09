Sapete che questa bellissima ragazza è la compagna di un famoso ed amato comico italiano? Si chiama Priscila e su Instagram è una stella.

Davvero incantevole, vero? Beh, non possiamo assolutamente darvi torto. Seguitissima su Instagram e con un profilo che conta, oltre che più di 15 mila followers, ma poco meno di 400 contenuti, la splendida e giovanissima donna entra di diritto tra le vere e proprie stelle di Instagram. Solita condividere degli scatti fotografici davvero incantevoli, la ragazza è anche conosciuto per essere la compagna di un famoso ed amato comico italiano. Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, siamo riusciti a rintracciare diversi scatti di coppia. E in tutti non abbiamo potuto fare a meno di notare quanto i due siano davvero affiatati!

Le informazioni che abbiamo sulla loro storia d’amore sono davvero minime, per non dire nulle. Quello che, però, possiamo affermarvi con certezza è che i due sono davvero splendidi insieme. Pronti a scoprire di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente!

È la compagna di un famoso comico italiano: sapete di chi parliamo?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, la giovanissima donna non perde occasione di condividere non soltanto scatti che descrivono pienamente la sua bellezza, ma anche alcuni che la ritraggono in compagnia del suo compagno. Chi è? Beh, lui è un volto amatissimo. E, tra qualche ora, sarà nuovamente sul piccolo schermo.

Stiamo parlando esattamente di lui: Andrea Pucci. Dopo aver chiuso la sua precedente storia d’amore, dalla quale è nata la sua unica figlia Rachele, il comico ha ritrovato l’amore accanto a Priscila Prado. I due, nonostante siano riservati, si amano davvero alla follia. E ce ne danno ampia conferma gli scatti che, sui rispettivi canali social, sono soliti condividere.

Cosa fa nella vita Priscila e quanti anni?

Cosa sappiamo, però, su Priscila? Appurato che le notizie che abbiamo su di loro sul web sono davvero minime, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Priscila sia nata nel 1984 in Brasile. Che lavoro fa in Italia? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. Sulla sua bio Instagram, infatti, si legge che, oltre ad essere mamma di due gemelli nati da una relazione precedente, la bella Prado sia imprenditrice, consulente d’immagine e di stile. Insomma, una donna dalle mille sfaccettature.

Insieme sono davvero bellissimi, vero? Lunga vita a voi!