È la figlia dell’amatissima cantante italiana: riconoscerla non è affatto impossibile, la loro somiglianza è davvero impressionante!

Quante volte vi è capitato di condividere, sui vostri canali social, degli scatti che vi rappresentano o che, addirittura, mostrano la vostra famiglia? Decisamente tantissime volte! Diventati come dei veri e propri diari virtuali, i profili Facebook, Instagram o Tik Tok di ciascuno di noi descrivono ampiamente le nostre personalità. C’è chi, infatti, si diletta a condividere scatti o video di particolari passioni o selfie e chi, invece, è solito intrattenere il suo pubblico con scatti in compagnia della sua famiglia. È il caso, ad esempio, di questa amatissima cantante. Che, un bel po’ di tempo fa, non ha potuto fare a meno di mostrare una foto della sua bellissima figlia.

Chi è? Se fate caso alla foto e a tutte le sue sfaccettature, vi assicuriamo, non vi risulterà affatto complicato. Anche perché, vi anticipiamo, si tratta di una splendida donna che è praticamente identica alla sua mamma. Pronti a saperne di più? Ci pensiamo immediatamente!

L’avete riconosciuta? È la figlia di un’amatissima cantante italiana

Se guardate con attenzione la foto, come dicevamo precedentemente, non è assolutamente difficile capire di chi stiamo esattamente parlando. Anche perché, diciamoci la verità, la somiglianza tra mamma e figlia è davvero impressionante. E, sia chiaro, non siamo i soli a dirlo! A corredo di questo scatto che ritrae, piuttosto sorridente, la giovane figlia dell’amatissima cantante, sono arrivati tantissimi commenti che mirano proprio a sottolineare quanto mamma e figlia siano due gocce d’acqua. Curiosi? Eccoli:

C’è chi si complimenta per la bellezza della giovane fanciulla e chi, invece, non può fare a meno di notare la somiglianza tra le due splendide donne. Adesso, però, siete curiosi di sapere di chi parliamo? Eccola:

Avete visto proprio bene, si. Marcella Bella è proprio la mamma di questa splendida ragazza, di nome Carolina!

Marcella Bella a ‘Star in the Star’

Amatissima cantante e non solo. In queste settimane, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare Marcella Bella anche nelle vesti di giudice. Insieme a Claudio Amendola ed Andrea Pucci, la splendida cantante è tra i volti fissi di ‘Star in the Star’, nuovo programma di Ilary Blasi in onda ogni Giovedì su Canale 5.

Vi sta piacendo il percorso di Marcella Bella a Star in the Star?