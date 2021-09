Fino all’ultimo battito: trama, quante puntate, cast e curiosità sulla fiction con Marco Bocci, al via giovedì 23 settembre su Rai Uno.

È tempo di nuove appassionanti fiction sul nostro piccolo schermo. Dopo l’inizio di Luce dei tuoi occhi, trasmessa ieri su Canale 5, questa sera è la volta di una nuova serie Rai. Parliamo di Fino all’ultimo battito, la fiction di Cinzia TH Torrini, che vede il ritorno in tv come protagonista di Marco Bocci. Una storia davvero coinvolgente, che terrà incollati alla tv i telespettatori.

LEGGI ANCHE ——>Marco Bocci, sapete che lavoro faceva prima del successo? La rivelazione inaspettata

Se siete curiosi di scoprire qualcosa in più sulla trama e gli attori e tutte le informazioni sulle puntate, siete nel posto giusto!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Fino all’ultimo battito: quante puntate sono, trama e tutto quello che c’è da sapere sulla nuova serie Rai

Questa sera, giovedì 23 settembre 2021, andrà in onda la prima delle sei puntate di Fino all’ultimo battito: ogni puntata comprende due episodi da 50 minuti; gli episodi in totale saranno quindi 12. È la storia di Diego Mancini, stimato chirurgo che a 40 anni diventa già professore ordinario di cardiochirurgia. Una vita perfetta, la sua: una compagna che ama, Elena, e due figli, Paolo e Anna ( figlia acquisita). La loro serenità, però, viene sconvolta da una notizia drammatica: Paolo è affetto da una malattia del cuore per la quale neanche il papà può fare nulla. L’unica soluzione è il trapianto, per il quale il bambino è in lista d’attesa. Per il bene di suo figlio, Diego sarà disposto a tutti, anche ad andare contro i suoi principi: arriverà a diventare il medico personale di un boss latitante, Cosimo Paturno. Da qui l’inizio di una situazione complicata per lui, fatta di bugie ed intrighi. Come ne uscirà?

Il cast delle serie è davvero stellare: Marco Bocci è Diego Mancini, la moglie Elena è interpretata da Violante Placido, mentre il boss Cosimo Paturno è Fortunato Cerlino. Ci sono inoltre Loretta Goggi, nel ruolo della mamma di Elena, e Bianca Guaccero, che è Rosa.

La serie è stata girata in Puglia, in varie città e paesi: da Lecce a Molfetta, da Polignano a Mare a Bari. Insomma, anche l’ambientazione è eccezionale. Non ci resta che sintonizzarci questa sera per tuffarci nelle complicate vicende del dottor Mancini. Chi seguirà la prima puntata?