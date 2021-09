Il personaggio di Owen Hunt, in Grey’s Anatomy, ci ha letteralmente conquistato: ricordate com’era l’attore quando è arrivato?

Grey’s Anatomy è sicuramente una delle serie più seguite in assoluto. Ben diciassette stagioni ci hanno accompagnato in questi anni, e sono in atto le riprese per la diciottesima. Si tratta di una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005, un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle.

La trama ha visto al centro dell’attenzione tutti i personaggi. Impossibile non amare Owen Hunt. L’abbiamo visto la prima volta, arrivare come chirurgo d’urgenza dall’Iraq. Per una licenza speciale presta servizio al Seattle Grace Hospital dopo aver soccorso delle persone rimaste ferite in un incidente stradale. Ma proprio qui, decide di restare, in seguito agli avvenimenti che lo travolgono. Oggi, l’attore è così, ma ricordate quando l’abbiamo visto la prima volta?

In Grey’s Anatomy l’attore interpreta Owen Hunt: oggi è così, ricordate com’era prima?

Dal 2005, Grey’s Anatomy ci accompagna facendoci vivere emozioni incredibili. Il medical drama è incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. La giovane tirocinante arriva nell’ospedale, e si lascia travolgere dagli eventi e dall’amore per il dottor Sheperd.

Tanti i personaggi che hanno fatto parte della serie, e che ancora oggi, abbiamo il piacere di vedere. Owen Hunt è sicuramente uno dei protagonisti di Grey’s Anatomy. L’attore che interpreta il chirurgo è Kevin Mckidd. Oggi, lo conosciamo così, ma lo ricordate quando è entrato a far parte della serie?

Eccolo in uno scatto di tanti anni fa. L’attore è arrivato dalla quinta stagione, e da allora, tra alti e bassi, non ha mai smesso di sorprenderci con gli avvenimenti che hanno coinvolto il suo personaggio. Che dire, Mckidd, nonostante gli anni passati, non sembra affatto cambiato.