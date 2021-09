Melissa Satta è davvero inarrestabile: nuova avventura per l’ex amatissima velina di Striscia, la notizia che coglie tutti di sorpresa.

Nuova ed incredibile avventura per Melissa Satta. Ad annunciarla, è stata proprio la diretta interessata sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che, oltre ad essere attivissima e seguitissima, l’ex velina di Striscia non ha perso occasione di poter condividere col suo pubblico social una notizia davvero fantastica, ma anche altrettanto sorprendete. Soltanto qualche settimana fa, infatti, la bellissima Satta ha annunciato di essere diventata la protagonista indiscussa di un nuovo programma di calcio targato Sky. Adesso, a distanza di pochissimo tempo, Melissa ha rivelato l’arrivo di una nuova avventura.

A distanza di qualche tempo dalla sua totale assenza dal piccolo schermo, sembrerebbe che questo appena iniziato sia l’anno della rinascita. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, è il volto della Serie A, ma come annunciato anche dalla diretta interessata sta per dare inizio ad una nuova avventura. Insomma, è proprio il caso di dirlo: Melissa Satta è davvero inarrestabile! Siete pronti a scoprire ogni cosa nel dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Melissa Satta inarrestabile: sta per avere inizio una nuova avventura, che gioia!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Melissa Satta non perde occasione di poter annunciare ai suoi sostenitori tutto ciò che riguarda la sua vita. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha perso occasione di poter aggiornare il suo pubblico su una fantastica novità in arrivo.

È davvero inarrestabile, Melissa Satta. E questo suo ultimo post ce ne da ampia conferma. A questo punto, però, ci chiediamo: di che cosa stiamo parlando esattamente? Ebbene. Facciamo riferimento ad una novità davvero clamorosa: un talent che avrà a che fare con il beauty. E che, addirittura, prevede non solo dei concorrenti, ma anche un vincitore. Siete pronti a scoprirne di più? Ecco cosa ha riferito Melissa Satta sul suo canale social ufficiale.

Insomma, manca davvero pochissimo! A partire da Giovedì 30 Settembre, su Rai Due, Melissa Satta sarà al timone di Missione Beauty. Un appuntamento davvero imperdibile, quindi. E che, senza alcun dubbio, terrà incollati milioni di telespettatori. Noi non vediamo l’ora, voi?