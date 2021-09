Oggi conosciamo l’attore così, ma ricordate com’era ai suoi esordi in Un posto al sole? Sono passati tanti anni.

La soap opera Un posto al sole riscontra da anni un meritatissimo successo. Era il 1996 quando ha avuto inizio per la prima volta e da allora non si è più fermata. Non ha mai spesso di stupirci, e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. La trama si svolge intorno alle storie dei personaggi che vivono a Palazzo Palladini.

In questi lunghi 25 anni, abbiamo avuto modo di vedere in scena numerosi attori. Alcuni, sono presenti dalla primissima puntata, mentre altri, sono new entry, e altri ancora, non sono più nel cast. Renato Poggi è sicuramente uno dei personaggi di punta nella soap. Oggi, conosciamo l’attore Marzio Honorato così, ma ricordate com’era quando ha esordito nella soap?

L’attore di Un posto al sole oggi è così: ricordate com’era quando ha esordito nella soap?

Nelle ultime settimane, al centro dell’attenzione ad Un posto al sole, l’aggressione di Susanna, o meglio, le ricerche su chi possa essere l’eventuale aggressore. Ad oggi, gli indizi sono molti e anche i sospetti, ma nulla sembra essere certo e si naviga ancora in alto mare.

La polizia ha più volte ascoltato Renato Poggi, dopo che l’uomo, ha informato di aver avuto poco prima una discussione con la donna. Ma chi avrà aggredito la giovane? Sicuramente, nella soap, Renato è uno dei personaggi di punta. L’attore che ne veste i panni è Marzio Honorato. Oggi, lo vediamo così, ma ricordate com’era quando ha esordito proprio in Un posto al sole?

Eccolo in una foto del passato, nei primi anni in cui abbiamo avuto il piacere di vederlo nella soap di rai tre. Da allora sono trascorsi tanti anni, ma dobbiamo ammettere che l’attore è sempre in ottima forma, non trovate anche voi?