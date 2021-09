Patrick Dempsey mostra uno scatto meraviglioso insieme a sua moglie: nel giorno delle nozze conquista tutti.

Patrick Dempsey è un attore statunitense di origini irlandesi. Era giovanissimo quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione. Dopo essersi diplomato alla Buckfield High School, a 17 anni viene chiamato per una audizione a New York e nel 1985 esordisce sullo schermo nel film Catholic Boys.

In questi anni, abbiamo avuto il piacere di amare ed apprezzare l’attore in Grey’s Anatomy. Il ruolo del dottor Derek Sheperd ci ha letteralmente conquistato. La morte di questo personaggio ha lasciato non poca amarezza nei milioni di fan della serie. Della sua carriera conosciamo praticamente tutto, ma cosa sappiamo di lui? L’attore è sposato da ben 22 anni con Jillian Fink. Nel mese di luglio, sui social, ha reso noto uno scatto insieme a sua moglie, del giorno delle nozze: l’avete mai visto? Resterete senza parole.

Patrick Dempsey nel giorno delle nozze con Jillian: “Non posso credere che siano passati 22 anni, sembra ieri”

Attore amatissimo e famosissimo, Patrick Dempsey non smette di conquistarci. L’abbiamo tanto seguito nella serie televisiva statunitense Grey’s Anatomy, dove, ha vestito i panni del dottor Derek Sheperd. Purtroppo, il suo personaggio è poi uscito di scena, con la sua morte.

La carriera di Dempsey è ricchissima, ha interpretato tantissimi ruoli, rivestendo, spesso, il protagonista. E’ oggi popolarissimo, e proprio per questo, riscontra anche un certo seguito sui social. Proprio qui, l’attore, ha reso noto, nel mese di luglio, uno scatto con sua moglie, del 1999. Insieme appaiono nel giorno delle nozze.

“7/31/99, non riesco a credere che sono passati 22 anni, sembra ieri. Ti amo e non so cosa farei senza di te”, ha scritto a corredo di una meravigliosa immagine. A quanto pare, l’attore ha voluto dedicare un dolce pensiero alla sua amata, nel giorno di anniversario del loro matrimonio.