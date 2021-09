Per la prima puntata del GF Vip, Soleil si è presentata così, ma ricordate com’era a Miss Italia? Correva l’anno 2014: eccola!

Sapevamo che Soleil Sorge avrebbe dato filo da torcere e, in effetti, è stata proprio così. Appena entrata nella casa del GF Vip ed appena fatto il nome della sua primissima nomination, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata la protagonista di un piccolo ed acceso battibecco con Raffaella Fico. Le due avranno modo di chiarirsi e, magari, scambiare due chiacchiere? Chi lo sa! Nel frattempo, però, facciamo un piccolo passo indietro. Come ricorderete, Soleil è nota da tutto il pubblico per la sua partecipazione a Uomini e donne in qualità di corteggiatrice di Luca Onestini. Quello che, però, in pochissimi sanno è che, prima di questa esperienza, la bellissima Sorge ha preso parte anche ad un altro famosissimo programma televisivo: Miss Italia!

Correva esattamente l’anno 2014 quando Soleil Sorge compiva il suo debutto sul palco di Salsomaggiore terme in tutta la sua bellezza. Sono trascorsi ben 7 anni da quel momento, ma siete curiosi di vedere com’era in quegli anni?

Soleil Sorge a Miss Italia, ricordate com’era ben 7 anni fa? Eccola qui: che incanto!

Dal forte e determinato carattere, Soleil è tra le concorrenti del GF Vip che, senza alcun dubbio, non possono assolutamente passare inosservate. Entrata a far parte di questo mondo diversi anni quando, davvero giovanissima, la bellissima Sorge ha saputo conquistare l’attenzione su di sé anche per la sua immensa bellezza. Ed è riuscita a riscuotere un successo davvero impressionante.

Il suo debutto sul piccolo schermo nostrano, come dicevamo precedentemente, è arrivato nel 2014. Quando, nella stessa edizione in cui hanno preso parte Clarissa Marchese, vincitrice di quell’anno, Sara Affi Fella e Giulia Salemi, Solei ha partecipato a Miss Italia. Siete curiosi, però, di vedere com’era in quegli anni? Ci pensiamo immediatamente. Vi anticipiamo: è davvero bellissima!

Che dire? Sono trascorsi esattamente 7 anni da quando Solei ha partecipato a Miss Italia, eppure la sua bellezza è completamente rimasta identica. Siete d’accordo anche voi?