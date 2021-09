Star in the star, avete notato chi c’è nel corpo di ballo del programma? È davvero impossibile non riconoscerlo: è un ex di Amici.

Davvero incredibile la prima puntata di Star in the star, vero? A distanza di qualche giorno dal suo debutto, possiamo confermarlo: il nuovo programma di Ilary Blasi è fenomenale. Basato su concorrenti che, nel corso della puntata, non soltanto devono travestirsi, ma anche imitare la voce del cantante interpretato, lo show della bellissima conduttrice romana ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Cosa accadrà stasera? Nel corso del primo appuntamento, abbiamo assistito all’eliminazione di Massimo Di Cataldo, chi sarà colui o colei che, invece, dovrà abbandonare il varietà questa sera? E, soprattutto, voi siete già riusciti ad invidiare qualche personaggio misterioso? In attesa, però, di scoprire qualche cosa in più, vi facciamo un’altra domanda: avete notato chi c’è nel corpo di ballo di Star in the Star?

È davvero impossibile non notarlo nel corpo di ballo del programma. Giovanissimo, ma con un talento davvero incredibile, il ballerino ha saputo catturare l’attenzione immediatamente. Voi, però, siete riusciti a riconoscerlo?

Fa parte del corpo di ballo di Star in the star, l’avete riconosciuto? È proprio lui

Star in the star è iniziato da soltanto una settimana, eppure ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Avete notato, però, chi c’è nel corpo di ballo del programma? Nel corso della sigla iniziale ha catturato l’attenzione su di sé. E per noi non è stato affatto difficile riconoscerlo.

Di chi parliamo, però? Ebbene. Facciamo riferimento ad un ex talentuoso ballerino di Amici. Che, dopo il programma, ha cavalcato la cresta dell’onda. Tanto è vero che, proprio alcuni anni fa, è ritornato nel medesimo talent in qualità di ballerino professionista. Siete riusciti ad indovinare di chi stiamo parlando esattamente? Ci pensiamo immediatamente! È proprio lui:

Avete visto proprio bene, si! Stiamo parlando di Alessio La Padula, ex concorrente di Amici nel corso della sua sedicesima edizione. Dopo il talent, nonostante la mancata vittoria, il ballerino ha riscosso un successo impressionante. Ed ha preso parte a tantissimi altri programmi. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Voi, però, l’avevate riconosciuto?