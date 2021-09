La splendida Torrey DeVitto è una delle protagoniste di “Chicago Med” nei panni di Natalie: sapete chi è il suo ex marito? Un volto amatissimo!

“Chicago Med” è un medical drama spin-off di Chicago Fire, entrambi nati dal genio di Dick Wolf. In onda dal 2015, ha conquistato il pubblico in brevissimo tempo diventando uno dei format più acclamati insieme ai suoi fratelli: Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Justice. Nei panni della bellissima pediatra “Natalie” c’è la splendida Torrey DeVitto: una donna dolce, fragile ma determinata, coraggiosa. La sua storia ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo trasformandola in uno dei personaggi più apprezzati. Sapete chi è l’ex marito di Torrey DeVitto? Si tratta di un volto amatissimo dal pubblico!

Leggi anche: Anya Taylor-Joy, la “Regina degli Scacchi”: il retroscena che pochi conoscono sulla talentuosa artista

Chi è l’ex marito di Torrey DeVitto: volto amatissimo!

L’attrice è originaria di Huntington e si è approcciata al mondo dello spettacolo lavorando inizialmente come modella. La sua prima apparizione televisiva la vede prendere parte ad un episodio di “Dawson’s Creek”. Dopo alcuni spot pubblicitari, la ammiriamo nella serie “One Tree Hill” nei panni della tata “folle” del piccolo Jaime e poi in quelli dell’ambigua sorella di Spencer, Melissa, in “Pretty Little Liars”.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Segue poi un ruolo nell’amatissima serie di “The Vampire Diaries” in cui si cala nei panni della dottoressa Meredith Fell, interesse amoroso di Alaric Saltzman. Quello che non tutti sanno è che proprio in “The Vampire Diaries” che l’attrice ha condiviso il set con quello che era, all’epoca, suo marito. Si tratta di un volto amatissimo dal pubblico, uno dei protagonisti della serie fantasy. Di chi parliamo? Ebbene, Torrey DeVitto era sposata con l’affascinante Paul Weasley, l’indimenticabile “Stefan Salvatore”. I due sono convolati a nozze nel 2011 e hanno poi divorziato nel 2013. Conoscevate questo incredibile retroscena sulla splendida attrice? Non ci resta che continuare a seguire “Chicago Med” per scoprire quale sarà il destino della dolce Natalie!