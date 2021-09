Uomini e Donne, scoppia in lacrime in studio: situazione delicata, c’entra sua figlia

Un protagonista di Uomini e Donne è scoppiato in lacrime in studio: situazione molto delicata, c’entra sua figlia

Il protagonista del dating show di Maria De Filippi non è riuscito a trattenere le lacrime in studio. L’uomo sta vivendo una situazione molto delicata con sua figlia. Di seguito vi sveliamo di chi stiamo parlando, spiegandovi cos’è successo.

Uomini e Donne, è scoppiato in lacrime in studio: cos’è successo

In una delle scorse puntate di Uomini e Donne, il cavaliere Armando Incarnato è scoppiato in lacrime in studio. Siamo abituati a vedere il napoletano sempre con la vena da fuori, agguerrito nei confronti dei rivali, ma questa volta il cavaliere ha fatto uscire fuori il lato tenere e sensibile.

Il punto debole di Armando ormai lo conosciamo tutti: la figlia. D’altronde come dargli torto. I figli sono per tutti un punto debole. Il cavaliere purtroppo vive male la separazione dalla bambina. Il napoletano, infatti, si è separato con la compagna e non vede la figlia tutti i giorni.

Adesso si è aggiunto un altro particolare sicuramente non da trascurare. L’ex compagna presto convolerà a nozze e Armando sta vivendo molto male questa situazione. Il cavaliere vuole bene all’ex compagna, ma l’idea che la figlia possa crescere con un altro uomo di certo non lo fa riposare.

Armando si è sfogato in studio spiegando come sta la situazione. Il cavaliere ha ottenuto il conforto della conduttrice e del pubblico in studio, che ha applaudito il napoletano. Armando purtroppo dovrà conviverci, ma siamo sicuri che la presenza di un altro uomo non scalfirà sicuramente il rapporto bellissimo che ha con la figlia. Nonostante siano separati, Incarnato è molto presente e lo dimostra anche su Instagram, dove spesso pubblica molti scatti insieme alla figlia.