Nico è uno dei protagonisti indiscussi della soap ‘Un posto al sole’, ma ricordate com’era ai suoi esordi in tv? C’è un dettaglio che non vi può sfuggire!

È andata in onda per la prima volta in assoluto nel lontano 1996 e, da quel momento, ha riscosso un successo incredibile. Stiamo parlando proprio della famosissima e seguitissima soap opera italiana ‘Un Posto al Sole’. In onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Tre qualche istante dopo cena, le avventure di tutti gli inquilini di Palazzo Palladini continuano a riscuotere un successo davvero impressionante. Anche perché, diciamoci la verità, le storie di ciascun protagonista sono talmente interessanti che è davvero impossibile non esserne innamorati. Cosa accadrà, ad esempio, tra Silvia e Michele? La coppia riuscirà a superare questo momento buio? Oppure, Filippo riacquisterà la memoria? Chi lo sa! In attesa di saperlo, concentriamoci su uno dei suoi personaggi storici.

Leggi anche –> Oggi conosciamo l’attore così: ricordate com’era i primi anni in Un Posto al sole?

Stiamo parlando proprio di lui: il simpaticissimo Nicolin Poggi. Ad oggi, l’attore è diventato un vero uomo. Ed oltre ad essere padre del piccolo Jimmy, è anche un noto avvocato in carriera. Ricordate, però, com’era ai suoi esordi?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Com’era Nico ai suoi esordi ne ‘Un Posto al Sole’? Occhio a quel dettaglio: è impressionante

Insieme a tantissimi altri personaggi, anche Nico Poggi è un vero e proprio protagonista indiscusso e, oseremmo dire, storico di ‘Un Posto al Sole’. Seppure siano trascorsi anni dal suo debutto nell’amatissima serie televisiva, è davvero impossibile dimenticarci la sua storia. Ecco. Se, invece, vi chiedessimo se ricordate com’era ai suoi esordi, ci sapreste dare una risposta?

Leggi anche –> Un posto al sole, è successo dopo la pausa estiva: tutti l’hanno notato, clamoroso

Oggi, come dicevamo precedentemente, Nico interpreta un uomo in carriera e giovanissimo padre, ma com’era ai suoi esordi? Ci penseremo noi a mostrarvi ogni cosa. Vi anticipiamo, però: c’è un dettaglio che catturerà la vostra attenzione. Pensate, è successo anche a noi! Bando alle ciance, ecco cosa occorre sapere!

Ecco. È proprio Nico Poggi al suo debutto in ‘Un Posto al Sole’. Era davvero piccolissimo, ricordate? Piuttosto avete notato che non è affatto cambiato nel corso del tempo? Certo, ora è cresciuto ed è un forte ragazzo, è vero. Per il resto, però, il buon Luca Turco è rimasto identico.