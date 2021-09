Amici 21, anticipazione bomba: l’allieva della scorsa edizione torna come concorrente

Amici 21, anticipazione bomba: l’allieva dello scorsa edizione torna come concorrente; ecco cosa è accaduto nell’ultima registrazione.

La 21 esima edizione di Amici è iniziata solo da qualche giorno, ma i telespettatori sono già pazzi dei nuovi concorrenti. La classe, però, non è ancora completa e altri concorrenti dovranno entrare nella scuola più famosa della tv. Nella registrazione della seconda puntata, avvenuta ieri 23 settembre, c’è stata una importante novità!

La puntata andrà in onda domenica 26 settembre, alle ore 14, ma se non temete spoiler continuate a leggere! Nella scuola entrerà una vecchia conoscenza…una cantante già entrata nella scuola nel corso dell”ultima edizione, per poi essere eliminata. Scopriamo di più!

Amici 21, anticipazione bomba: una cantante della scorsa edizione è tornata come concorrente ufficiale, la ricordate?

Chi ha seguito Amici 20 ricorderà che una delle allieve della categoria canto è stata eliminata, ma con una promessa: quella di rientrare nella scuola l’anno successivo! Ed è andata proprio così! Parliamo di Elisabetta, che nella scorsa edizione era nella squadra di Arisa. Come ci anticipa anche Amedeo Venza, l’allieva è entrata ufficialmente ad Amici 21 e sarà seguita dall’insegnante Anna Pettinelli.

Nel corso dell’ultima edizione, Elisabetta entrò nella scuola vincendo una sfida contro Arianna, ma dopo un po’ fu sostituita, non ritenuta abbastanza preparata per continuare la sua avventura. Una decisione che non fece piacere ad Arisa, ma per l’allieva una consolazione: poter tornare nella scuola l’anno successivo, con una maggiore preparazione.

Il sogno di Elisabetta può quindi ricominciare in questa nuova edizione, ma per scoprire tutti i dettagli del suo ingresso bisognerà attendere la puntata. L’appuntamento è per domenica 26 alle ore 14, su Canale 5. E, a quanto pare, la collocazione del talent di Maria De Filippi alla domenica potrebbe non riguardare solo le prime due puntate: la trasmissione potrebbe andare in onda sempre di domenica pomeriggio! Non ci resta che attendere notizie ufficiali.