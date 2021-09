Animali Fantastici 3 sta per arrivare nelle sale: svelato il titolo ufficiale e la data di uscita.

Come sappiamo, Johnny Depp, non sarà più presente in Animali Fantastici. Il Film fa da prequel alla serie cinematografica di Harry Potter, ed è incentrato sulle altalenanti avventure del magizoologo New Scamander. L’assenza di Depp ha lasciato non poca amarezza nei fan. L’amatissimo attore era stato al centro di una battaglia legale, in cui era coinvolta sua moglie.

Leggi anche Animali Fantastici 3, Johnny Depp assente: a sostituirlo sarà proprio lui

La Warner, per questo, aveva chiesto all’uomo di lasciare il progetto. L’attore scelto al suo posto, per vestire il ruolo di Gellert Grindelwald è il mitico Mads Mikkelsen, protagonista di importanti e numerosi film di successo. Da qualche ora, però, i fan sono in subbuglio: è stato svelato il titolo e la data di uscita.

Animali Fantastici 3, sta per tornare: svelato il titolo e la data di uscita ufficiale

Dopo le polemiche per la sostituzione di Johnny Depp, e la scelta del nuovo Gellert Grindelwald, affidato a Mads Mikkelse, la Warner ha lanciato una grandissima sorpresa. Animali fantastici, il film che fa da prequel alla serie cinematografica di Harry Potter, sta per tornare e manca davvero pochissimo.

La Warner, per il terzo film della serie Animali Fantastici, ha annunciato il titolo scelto e la data di uscita, che sembrerebbe essere stata anticipata. Uscirà nei cinema il 15 aprile 2022, invece del 15 luglio, Animali Fantastici: I Segreti di Silente, questo il titolo ufficiale e sempre diretto da David Yates e co-sceneggiato da Steve Kloves assieme all’autrice J.K. Rowling.

Sembrerebbe, però, che la data italiana non sia ancora stata annunciata ufficialmente, ma dovrebbe essere quasi in contemporanea, almeno, così, ci auguriamo.