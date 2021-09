Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata del 24 settembre: prima eliminazione, scontri e rivelazioni.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, la quarta della nuova edizione. Il reality è arrivato alla sua sesta edizione. Al timone abbiamo ritrovato anche questa volta Alfonso Signorini. Il conduttore ha scelto due opinioniste molto amate ed apprezzate, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nelle prime puntate abbiamo avuto modo di conoscere i concorrenti, con la loro presentazione. Le emozioni non sono mancate e la storia di Manuel, la sua forza e il suo coraggio, hanno fatto da sfondo al secondo appuntamento. Questa sera, 24 settembre, Il Grande Fratello Vip è pronto a sorprenderci: cosa accadrà?

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 24 settembre: il primo eliminato, scontri e una clamorosa novità in studio

Il Grande Fratello Vip è pronto a sorprenderci con una nuova puntata. Lunedì siamo entrati nel vivo del gioco, dopo che, nelle prime due puntate, sono stati presentati i concorrenti. Al centro dell’attenzione i primi scontri, in particolare tra Soleil e Gianmaria.

Ma non sono mancate le sorprese per Aldo Montano e Carmen Russo. L’atleta, come detto da Signorini a fine puntata, ha lasciato momentaneamente la casa, per impegni istituzionali presi in precedenza. Ritornerà, dopo un periodo di quarantena, ma non sappiamo ancora quando. Questa sera, venerdì 24 settembre, andrà in onda la quarta puntata: cosa accadrà?

Sicuramente, ci sarà la prima eliminazione, perchè la volta scorsa, non era eliminatoria, ma questa sera, sembrerebbe di sì. Chi uscirà tra Tommaso Eletti e Davide Silvestri? Nel corso della puntata, avremo modo di vedere varie clip, che metteranno alla luce i primi veri scontri nella casa. Ma c’è una novità incredibile che, Alfonso Signorini, ha annunciato lunedì scorso. Dovrebbero arrivare in studio due nuove opinioniste, le opinioniste del popolo. Come svelato, si tratta di due sorelle, che hanno una caratteristica particolare, dicono sempre quello che pensano. La puntata di questa sera, a quanto pare, sarà davvero scoppiettante! E allora, tutti sintonizzati su Canale 5 per seguire la diretta del Grande Fratello Vip!