Ricordate Antonino di Amici? Com’è cambiato: le immagini a confronto

Chi si ricorda di Antonino Spadaccino del talent show Amici di Maria De Filippi? Da ieri a oggi il cantante è cambiato moltissimo. Di seguito vi mostriamo come mettendo le immagini a confronto.

Antonino Spadaccino è un cantante divenuto famoso nel 2004 in seguito alla partecipazione alla quarta edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Spadaccino tronfiò nel talent show di Canale 5, vincendo anche il premio della critica.

Dopo la vittoria nel talent show, Antonino si è esibito in una serie di Festival Internazionali, mentre nel 2012 è tornato nel talent show di Maria De Filippi, partecipando nella sezione Big. Questa volta, però, è meno fortunato e viene eliminato alla seconda manche.

Nel corso degli anni ha poi vinto il Premio Lucio Battisti e si è classificato primo al Festival Internazionale della Musica.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato quattro album e dodici singoli. Ha partecipato al talent show di Maria De Filippi quando aveva 21 anni e da allora sono passati ben diciassette anni.

Spadaccino è sicuramente cambiato molto, sia come artista che come uomo. Esteticamente ovviamente somiglia molto a 17 anni fa, anche se oggi appare più robusto rispetto a quando era ragazzino. A 21 anni, inoltre, aveva pochi peli in faccia, se non nessuno. Adesso, invece, porta una folta barba.

La voce invece è rimasta la stessa. I fan che l’hanno seguito nel talent show sicuramente riconosceranno subito la sua tonalità. Di recente, durante il periodo natalizio, ha pubblicato un altro singolo, O Holy Night. Il brano è ripreso dall’EP “Christmas”.