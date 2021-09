Difficile riconoscere l’attore così: ne Il Signore degli anelli ha interpretato quel personaggio

Oggi l’attore è così, ma ricordate il suo personaggio ne Il Signore degli anelli? Sono passati 18 anni.

Il Signore degli anelli è una saga basata sull’omonimo romanzo di Tolkien. E’ divisa in La compagnia dell’anello, Le due torri e Il ritorno del re. I capitoli sono usciti esattamente nel 2001, nel 2002 e nel 2003. Nel mondo immaginario della Terra di mezzo, due Hobbit, Frodo Baggins e Samvise Gamgee, devono portare a termine una importante missione: distruggere l’anello del potere.

Leggi anche Ne Il Signore degli anelli è stata la bellissima Arwen: dopo 18 anni l’attrice spiazza tutti

Ad aiutare i due protagonisti, si formerà la Compagnia Dell’anello. Nella foto che vi abbiamo mostrato, è fotografato un importante attore, Hugo Weaving. Proprio nella saga abbiamo avuto il piacere di vederlo. Così, riuscite a riconoscere quale personaggio ha interpretato?

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM per essere sempre aggiornato: regaliamo scoop, meme e tanto intrattenimento! Clicca qui

Oggi conosciamo l’attore così: ma com’era ne Il Signore degli anelli?

Una delle saghe più amate e apprezzate è Il Signore degli anelli. Una trilogia divisa in La compagnia dell’anelli, Le due torri e Il Ritorno del re. Frodo Baggins e Samvise Gamgee, si trovano protagonisti di una difficile missione.

Leggi anche Ne Il Signore degli anelli è Dama Galadriel: vedere l’attrice oggi vi spiazzerà

Partiti dalla Contea, dove vivono felici, devono portare l’anello del potere al Monte fato, per distruggerlo. In questo lungo e tortuoso viaggio, saranno aiutati e sostenuti. Ve l’abbiamo già svelato, l’attore in foto ha recitato ne Il Signore degli anelli, ed è stato di grande aiuto ai due hobbit. Oggi è così, ma siete riusciti a riconoscere quale personaggio ha interpretato? Ebbene, Hugo Weaving ha vestito i panni di Re Elrond.

Signore di Gran Burrone, è uno tra i più potenti Elfi dei Tempi Antichi ad essere rimasto nella Terra di Mezzo durante la Terza Era. L’attore oggi è completamente diverso, ma dobbiamo pur dire che, dalla sua interpretazione nella famosa saga sono passati circa 18 anni. Non solo, Weaving ha rivestito i panni di un elfo, quindi, il suo aspetto, è stato adattato al personaggio.