Molto presto diventerà mamma e, come annunciato, lo sarà di una splendida femminuccia: annuncio a sorpresa, esplosione di gioia!

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello che pochissime ore fa il volto amatissimo e noto di Instagram ha voluto condividere col suo pubblico. Attivissima e seguitissima, l’ex concorrente di un famosissimo programma televisivo non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico. È proprio per questo motivo che, a distanza di qualche giorno dall’annuncio della sua prima gravidanza, la simpaticissima ragazza non ha potuto fare a meno di svelare anche il sesso del suo primo bebè.

È proprio con un emozionante video che ritrae la coppia in un momento davvero speciale della loro vita che la giovanissima influencer ed imprenditrice ha voluto svelare ai suoi sostenitori che diventerà mamma di una splendida femminuccia. “Ho la pelle d’oca se ripenso al momento nel quale ho aperto gli occhi e ho visto il colore sulla mia visiera”, recita la didascalia a corredo di questo brevissimo filmato. A questo punto, però, ci chiediamo: siete curiosi di sapere di chi parliamo? Chi è, quindi, che diventerà madre tra qualche mese ed accoglierà nella sua vita un bellissimo fiocco rosa? Scopriamolo insieme.

Diventerà mamma di una femminuccia: video da brividi, che gioia per lei!

Proprio come ha annunciato la sua gravidanza, l’ex volto amatissimo di Temptation Island non ha affatto potuto fare a meno di rivelare al suo pubblico il sesso del suo primo bebè. Stiamo parlando proprio di lei: della bellissima Georgette Polizzi. Soltanto alcuni giorni fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, l’influencer ha confermato la voce che diceva fosse incinta. Adesso, invece, è arrivata un’altra notizia fenomenale: sta per diventare mamma di una femminuccia.

Fiocco rosa, quindi, per Georgette Polizzi e Davide Tresse. Che, come mostrato in questo video caricato sul suo canale social ufficiale, hanno scoperto il sesso del loro primo figlio in modo alquanto fantastico (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO).

“È arrivato il momento di cambiare il mio destino dando al nostro miracolo tutto ciò che io non ho avuto, tutto ciò che la piccola polly affacciata alla finestra sognava”, ha concluso la Polizzi questo dolcissimo messaggio. Tantissimi auguri!