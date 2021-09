Qui era solo una bambina, oggi è una donna molto amata ed apprezzata: la riconoscete in questo scatto?

Non possiamo non restare incantati osservando questo tenerissimo scatto del passato, in cui vediamo fotografata una dolcissima bambina. Ve l’abbiamo già svelato, era allora piccolissima, ma oggi, è una donna molto amata ed apprezzata.

Guardando l’immagine, non è così facile riconoscerla, perchè, a parte alcuni dettagli, adesso appare un po’ diversa. Oggi è famosissima e amatissima, e proprio in questi ultimi giorni, l’abbiamo vista in veste di conduttrice. E allora, dopo gli indizi importanti che vi abbiamo lasciato, l’avete riconosciuta? Se la risposta è no, seguiteci, vi sveliamo la sua identità!

In questa foto era solo una bambina, oggi è una donna famosissima: la riconoscete?

Uno scatto social bellissimo e dolcissimo, la bambina che vediamo fotografata è oggi una donna molto amata ed apprezzata. Sono passati tanti anni da allora, quindi, risulta difficile riconoscerla così.

Vi abbiamo svelato che, proprio negli ultimi giorni, è tornata in veste di conduttrice, in un seguitissimo programma televisivo, e a breve, la vedremo ancora. Ma di quale stiamo parlando? Ebbene, a Tu si que vales, sabato 18 settembre, l’abbiamo vista affiancare Alessio Sakara e Martin Castrogioavanni. E allora, adesso, avete capito chi è?

La bambina fotografata nello scatto in alto è la bellissima e bravissima Belen Rodriguez. E’ stata la mamma della showgirl a rendere nota l’immagine, per farle gli auguri di buon compleanno. Belen, è tornata più in forma che mai, dopo aver dato alla luce Luna Marì, frutto dell’amore con il suo compagno Antonino Spinalbese. Adesso, in qualità di conduttrice, ci accompagnerà a Tu si que vales, e siamo sicuri, non smetterà di sorprenderci.