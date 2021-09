Nel corso della puntata di Venerdì 24 Settembre del GF Vip, Amedeo Goria ha incontrato sua figlia Guenda: cos’è successo.

Così come le puntate precedenti, anche la quarta del GF Vip si è rivelata davvero imperdibile. Iniziata da pochissimi istanti, l’appuntamento di questa sera, Venerdì 24 Settembre, ha saputo regalare degli argomenti piuttosto interessanti. A partire dal bacio passionale scambiato durante la notte tra Manuel Bortuzzo e Lulù fino ad una piccola lite avvenuta in settimana a causa delle pulizie, la quarta diretta è iniziata davvero a bomba.

Proprio nel corso della puntata di questa sera, però, Alfonso Signorini ha offerto ampio spazio ad Amedeo Goria. Il simpaticissimo conduttore, sin da subito, è stato al centro dell’attenzione di tutti per via di alcuni atteggiamenti adottati nei confronti di Ainett Stephens. Atteggiamenti che, come sottolineato anche da alcuni commenti su Twitter, non sono affatto passati inosservati. E che, purtroppo, hanno suscitato non poche polemiche.

È proprio per questo motivo che Guenda Goria, giovanissima figlia di Amedeo e Maria Teresa Ruta, è voluta intervenire in diretta. Cos’è successo, però, tra padre e figlia? Scopriamolo!

Amedeo Goria incontra sua figlia Guenda al GF Vip: cos’è successo tra loro

A distanza di una settimana dal ‘confronto’ di Amedeo Goria con Ainett Stephens e il resto della casa, ad esprimere la sua opinione sull’argomento è stata proprio Guenda, sua figlia. Giunta in casa più bella che mai, la giovanissima attrice ha voluto sottolineare quanto gli atteggiamenti di suo padre non sono affatto passato inosservati al pubblico a casa.

“Io sono molto attenta al valore delle donne e sono sempre dalla loro parte”, ha iniziato a dire Guenda Goria a suo padre. Sottolineando, quindi, che alcuni atteggiamento del buon Goria hanno urtato la sensibilità di alcune persone a casa. E che per questo motivo lei vorrebbe che lui chiedesse scusa. “Hai una responsabilità, sei un uomo adulto e penso che tu debba dare l’esempio a chi sta a casa”, ha detto ancora l’attrice.

“Ho letto delle accuse gravissime nei tuoi confronti”, ha continuato a dire la Goria. Ribadendo, tra l’altro, quanto una terminologia del genere non possa essere assolutamente utilizzata. “Fai attenzione a certi tuoi atteggiamenti, ma le parole hanno un peso”, ha concluso Guenda.

Cosa ne pensate di questo incontro tra padre e figlia?