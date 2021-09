GF Vip, Andrea Casalino ha avuto una storia con una tronista di Uomini e Donne: non indovinereste mai chi; la confessione nelle ultime ore.

La sesta edizione del GF Vip è iniziata da pochi giorni ma i colpi di scena nella casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. Tra i con concorrenti in gara quest’anno anche lui, Andrea Casalino, attore e modello. La sua avventura in casa è appena iniziata e abbiamo ancora tanto da conoscere di lui, ma proprio nelle scorse ore si è lasciato andare ad una confessione sul suo passato sentimentale.

LEGGI ANCHE —>E’ scattato il bacio nella casa del GF Vip tra i due concorrenti: è accaduto nella notte

Alcune sue ex sono già conosciute: ha avuto una storia con l’ex bonas di Avanti un altro Paola Caruso e secondo un’indiscrezione è stato legato anche ad Alessia Macari. Ma, come ha rivelato lo stesso Andrea, nel suo passato c’è anche una famosa tronista di Uomini e Donne. Di chi si tratta? Il Vicolo delle news ha riportato quello che potrebbe essere il nome dell’ex protagonista di Ued con cui Casalino ha avuto un flirt. Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Gf Vip, Andrea Casalino e la storia con un’ex tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Nelle scorse ora, Andrea Casalino ha rivelato di aver avuto una storia con un’ex tronista della famosa trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. In poco tempo, il popolo del web ha “indagato” sul gossip rivelato dal concorrente e, come ha riportato il Vicolo delle News, la tronista in questione potrebbe essere Sara Shaimi, la bellissima hostess di Rieti, che nella trasmissione di Maria De Filippi ha conosciuto Sonny De Meo. I due si sono lasciati per un breve periodo, per poi tornare insieme più uniti che mei.

È lei l’ex fiamma di Andrea Casalino? Per ora si tratta di una semplice ipotesi, non ci resta che attendere eventuali conferme o smentite sul gossip nato nella casa.

E voi, state seguendo questa edizione del reality condotto da Signorini? L’appuntamento serale è il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5.