Gf Vip, il confronto tra Tommaso Eletti e Valentina: cosa è successo in diretta durante la quarta puntata del reality show.

Un confronto che in tanti si aspettavano e che è avvenuto questa sera, in diretta, durante la quarta puntata del GF Vip 6. Parliamo dell’incontro tra Tommaso Eletti e la sua ex fidanzata Valentina Nulli Augusti, di 19 anni più grande. I due hanno partecipato insieme all’ultima edizione di Temptation Island, al termine della quale, però, sono usciti separati. Nonostante la gelosia eccessiva, Tommaso ha tradito la sua compagna con una delle tentatrici. Ma come sono oggi i rapporti tra i due ex?

LEGGI ANCHE ——>Gf Vip, Soleil: “Quando entro in bagno…”, Signorini interviene: “Risparmiaci i dettagli”

Finalmente abbiamo scoperto tutto in diretta. Valentina, infatti, è arrivata nella Casa per fare visita proprio al suo ex fidanzata. Cosa si sono detti durante l’acceso faccia a faccia? Vi raccontiamo tutto.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Valentina Nulli Augusti arriva al GF Vip: il confronto in diretta con Tommaso Eletti

Dopo mesi li rivediamo insieme in tv. Parliamo di Tommaso e Valentina, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Il 21 enne, ora, è un concorrente del GF Vip 6 e indovinate chi gli ha fatto visita nella Casa? Si, proprio Valentina. I due non si vedono dal 7 agosto, quando si sono incontrati al matrimonio di Stefano e Claudia, anche loro due ex di Temptation Island.

Il confronto tra i due è avvenuto in giardino e, dopo pochi secondi, Valentina ha iniziato ad andarci giù pesante: “Ti devi vergognare”. La donna ha rimproverato il suo ex per tutti i comportamenti avuti nel corso di Temptation Island, accusandolo di averla messa in condizione di ricevere attacchi da molte persone, che non hanno creduto alla veridicità del loro amore.

“Ora sono tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano” esclama Valentina, rivelando che, prima di entrare al GF, Tommaso si è comportato molto male con lei. “Mi hai minacciata tutta l’estate, mi hai insultata, mi ha tacciata di prostituta…“. Secondo Valentina, tutto questo sarebbe accaduto quando lei ha iniziato a riprendere in mano la sua vita, ad uscire e a postare foto sui social.

“Pensavo che tu avessi lasciato perdere questo piede di guerra. Tu sei venuta qua per un po’ di visibilità e mi hai solo attaccato”, questa la replica di Tommaso, che aggiunge: “Ti chiedo scusa per essere stato esagerato mentre stavo con te, ma se avessi avuto una donna un po’ più matura o con più forza, che mi metteva dei punti sulle cose che le chiedevo, invece di essere accondiscendente…”

Ma non è tutto: Valentina si è confrontata anche con Sonia Bruganelli, opinionista della trasmissione, che nella scorsa puntata ha commentato la loro storia. La moglie di Bonolis condanna il comportamento della donna e soprattutto la sua scelta di andare a Temptation Island, conoscendo la gelosia del suo fidanzato. Dal suo canto, Valentina difende il suo amore, nonostante la differenza d’età: “Ci sono state emozioni importanti, molto belle, che sono state da collante, ma sono stata annientata dal suo carattere manipolatore”.

“Pensi di poter tornare con Tommaso, lo ami?”, chiede Signorini. “No, assolutamente. Lui ha bisogno di un percorso psicologico”, è stata la risposta di Valentina. Insomma, se qualcuno aveva dubbi, ora non ce ne sono più. Tra la coppia è definitivamente finita e non c’è possibilità di chiarimento. E voi, avete seguito il confronto in diretta? Che idea vi siete fatti? Non dimenticate che proprio questa sera Tommaso potrebbe lasciare la casa, essendo in nomination con Davide.