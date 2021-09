GF Vip, sapete chi è la mamma di Gianmaria Antinolfi? Resterete incantati dagli scatti condivisi dall’imprenditore napoletano.

Il GF Vip 6 è iniziato solo da qualche giorno, ma i colpi di scena nella casa sono stati già tantissimi. Tra i concorrenti più in vista in queste prime settimane c’è senza ombra di dubbio lui, Gianmaria Antinolfi. Nella casa, l’imprenditore napoletano ha ritrovato la sua ex Soleil Sorge e tra i due il clima è davvero teso. Riusciranno a chiarire o tra loro ci sarà una rottura completa? Staremo a vedere… Nel frattempo, abbiam dato un’occhiata al profilo social del concorrente e abbiamo trovato alcuni scatti molto interessanti.

Come quelli in compagnia della sua mamma, alla quale Gianmaria è molto legato. Si chiama Esmeralda ed è davvero incantevole. Curiosi di vederli insieme? Siete nel posto giusto!

Gianmaria Antinolfi è uno dei concorrenti del GF Vip: eccolo insieme alla sua mamma

State seguendo questa nuova edizione del GF Vip? La vita nella casa più spiata della tv prosegue e, come prevedibile, sono nate le prime discussioni, ma anche i primi amori. Tra i protagonisti di queste prime settimane c’è Gianmaria Antinolfi, che in molti ricorderanno come ex fiamma di Belen Rodriguez. Il bel napoletano ha avuto anche una storia con Soleil, anche lei nella casa del GF Vip.

In attesa di scoprire se i due ex riusciranno a instaurare un rapporto civile e a convivere pacificamente nella casa, vi mostriamo la meravigliosa mamma di Gianmaria, Esmeralda Vetromile. Sul suo canale Instagram, il napoletano ha condiviso diverse foto con lei, che ha definito “madre, donna, guida, amica, esempio, roccia, tenacia, onestà, intelligenza, bontà d’animo, costanza, una forza della natura”. Eccoli insieme in uno scatto durante l’ultimo compleanno di Gianmaria, lo scorso luglio:

Eh si, Esmeralda è davvero incantevole! Lei e Gianmaria sembrano quasi fratello e sorella. E voi, state seguendo il percorso nel napoletano nella trasmissione di Canale 5?