Grande Fratello VIP, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono mostrate insieme in un video postato sui social: le immagini stanno facendo il giro del web, incredibile!

Gli amanti del Grande Fratello VIP, gli appassionati di gossip, ricorderanno, senz’ombra di dubbio, il rapporto tutt’altro che disteso tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Tutto ha avuto inizio nel corso del GF VIP 5, edizione che ha visto entrambe concorrenti. Il motivo del loro ‘astio’ aveva un nome, Pierpaolo Pretelli! Si pensava che ancora oggi, a distanza di diversi mesi, non scorresse buon sangue tra le due donne: Giulia, dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà, rubò letteralmente il cuore dell’ex velino, lasciando così la Gregoraci a mani vuote. Come sono i rapporti oggi? Da ‘Gregorelli’ a ‘Prelemi’, sta per nascere un nuovo team, ‘Gregolemi’? Alcune immagini stanno facendo il giro del web! Ve le mostriamo subito.

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si mostrano insieme: ‘Video shock’, le immagini fanno il giro del web

Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi nelle ultime ore si sono mostrate insieme! Attraverso le Instagram story della conduttrice calabrese sono spuntate fuori alcune immagini che hanno fatto il giro del web.

Le due ex concorrenti del GF VIP 5 stanno seguendo una sfilata insieme, alla Milano Fashion Week. Hanno deciso di inquadrarsi vicine, sorridenti e felici. “Video shock” ha commentato scherzando la Gregoraci. Il video ha creato subito ‘scalpore’, realmente: tutti i fan dei ‘Prelemi’ credevano ci fosse un particolare astio, ancora oggi, tra le due donne.

Ogni dubbio è stato cancellato: viva la pace, viva l’amore! Ecco il video:

Le gregolemi sono la vera ship pic.twitter.com/R7FccWmedk — Meggie🌵 (@ziaMeggie) September 23, 2021

