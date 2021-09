La conduttrice perde sangue in diretta: attimi di tensione in studio

La famosa conduttrice perde sangue in diretta, attimi di tensione in studio: di seguito vi spieghiamo cos’è successo

La nota conduttrice nella puntata odierna del suo programma ha perso sangue in diretta. Attimi di tensione in studio, le immagini hanno preoccupato i telespettatori. La regia ha cercato di non mandare in onda le immagini, ma l’inquadratura è stata quasi inevitabile. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

LEGGI ANCHE: “Mi ha dato tanto ma anche tolto un grande amore”: la conduttrice dice addio al programma

La conduttrice perde sangue in diretta: attimi di tensione

Oggi è andata in onda una nuova puntata di “Oggi è un altro giorno“, programma in onda da lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:55, su Rai 1. La trasmissione è condotta da Serena Bortone, giornalista e autrice televisiva oltre che conduttrice. Prima di essere protagonista con Oggi è un altro giorno, la Bortone ha condotto Mi manda Rai Tre e Agorà.

Nella puntata odierna di Oggi è un altro giorno, la Bortone ha vissuto attimi di difficoltà. La conduttrice ha infatti iniziato a perdere sangue dal naso mentre intervistava il musicista Tullio De Piscopo. Le immagini hanno impensierito i telespettatori, che si sono preoccupati per le condizioni della famosa conduttrice.

L’ospite in studio ha cercato di aiutare la conduttrice e nel frattempo è arrivato un fazzoletto di carta, che ha permesso alla Bortone di pulirsi e ricomporsi. Dopo la fuoriuscita del sangue, la conduttrice ha tranquillizzato tutti i telespettatori di Rai Uno che erano all’ascolto.

La Bortone ha infatti dichiarato: “Sono raffreddata, un po’ acciaccata, ma presente a me stessa“. Le parole della conduttrice hanno tranquillizzato il pubblico e i presenti in studio, oltre che gli addetti ai lavori. Dopo essersi ripresa, la Bortone è riuscita a concludere la trasmissione senza alcun problema.