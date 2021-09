LDA, il figlio di Gigi D’Alessio scoppia a piangere ad Amici: cos’è successo

Il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, scoppia a piangere nel talent show Amici di Maria De Filippi: ecco cos’è successo

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, è uno degli allievi della ventunesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Egli è un figlio d’arte, in quando il padre è il famosissimo cantante Gigi D’Alessio.

Il giovane cantante, che ha già all’attivo qualche brano, ha provato i casting del talent show ed è stato scelto dal professor Rudy Zerbi. La Pettinelli, invece, ha avuto da ridire. Luca, nella scuola più famosa d’Italia, dovrà dimostrare di essere altro al di là del “figlio di”.

LDA scoppia a piangere ad Amici: cos’è successo

Nel corso della prima puntata della ventunesima edizione del talent show, Luca D’Alessio, in arte LDA, si è esibito di fronte ai professori con il brano Quello che fa male. Il giovane cantante figlio d’arte ha conquistato il professore Rudy Zerbi, un po’ meno Anna Pettinelli. La professoressa ha dichiarato di vedere davanti a sé una copia del noto cantautore napoletano e padre del ragazzo.



Dopo la prima puntata, il giovane cantante è stato protagonista anche di un daytime del talent show andato in onda su Canale 5. Rudy Zerbi ha voluto conoscere meglio il figlio di Gigi, che nel presentarsi si è emozionato. Il professore infatti gli ha chiesto di cosa parlassero i suoi testi e lui ha dichiarato di voler parlare più di sé perchè negli ultimi tempi ha dato troppo importanza all’amore.

Il discorso ha fatto emozionare il ragazzo, che in lacrime ha spiegato come non fosse facile essere “figlio di”. L’allievo ha infatti spiegato: “La gente pensa che sia facile perchè vede solo quello che hai fuori, ma dentro è un’altra cosa“.