Massimo Lopez, episodio da incubo: “Sono scappato”, è successo in centro a Roma

Massimo Lopez racconta, tramite il suo profilo Instagram, il brutto episodio che lo ha visto protagonista per strada a Roma.

E’ uno degli attori italiani più simpatici in circolazione: da circa quarant’anni Massimo Lopez ci fa ridere con le sue gag e la sua versatilità è una delle più apprezzabili dell’intero panorama artistico italiano.

Impossibile dimenticare la stupenda sinergia con gli altri componenti del fantastico trio Solenghi-Lopez-Marchesini che lo ha reso così amato dal pubblico. Anche quando ha fatto parte di importanti programmi televisivi come Buona Domenica, Striscia la Notizia, Scherzi a parte e tanti altri, Massimo ha dimostrato tutto il suo talento.

Humor e arguzia sono gli ingredienti principali del suo successo ed è per questo che il suo sfogo su Instagram avrà stupito non poco i fan, abituati a vederlo sempre allegro ed ironico. L’attore è stato infatti protagonista di un bruttissimo episodio accaduto in strada a Roma, città in cui vive da quando aveva 11 anni.

Massimo Lopez, “Sono scoraggiato”: episodio assurdo, è accaduto nella sua città

Massimo ha deciso di rendere partecipi i suoi tantissimi follower di quanto gli è successo mentre andava a gettare la spazzatura.

“Ieri sera sono stato inseguito da un cinghiale qui a Roma, sotto casa. Sono andato a buttare l’immondizia nel cassonetto. Il cinghiale mi ha puntato e si è messo a correre verso di me perché avevo il sacchetto, quindi sono scappato. Il sacchetto l’ho lanciato nel cassonetto ma non c’entrava perché il cassonetto strabordava di rifiuti che stavano lì da settimane, con cattivo odore, ecc. e quindi è chiaro che ci sono i cinghiali”, dice Lopez nel video.

Poi racconta di bambini col panino in mano attaccati dai gabbiani ed altri episodi raccapriccianti che accadono in questo periodo a Roma a causa, dice, della cattiva amministrazione della città. “Le tasse intanto si pagano”, sottolinea l’attore e aggiunge: “Poi ci lamentiamo che dal pipistrello della Cina arriva il virus, ma qui ci sarà di peggio!”.

