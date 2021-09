Il famoso cantante è diventato nonno per la terza volta: l’annuncio a sorpresa è arrivato in diretta televisiva, benvenuta Rio Ines.

Una notizia davvero fantastica, non c’è che dire. E che l’amatissimo cantante non soltanto non ha perso occasione di poterla condividere col suo numeroso pubblico, ma che ha voluto prontamente condividere in diretta tv. Avete letto proprio bene, si! Diventato nonno per la terza volta, la star della musica italiana ha immediatamente aggiornato i suoi sostenitori su questa fantastica novità.

Leggi anche –> Nonna a 55 anni! Seconda gioia per la conduttrice tanto amata dagli italiani

“Oggi sono diventato nonno per la terza volta”, ha detto l’amatissimo cantante in diretta tv. Sottolineando, inoltre, che sia sua figlia che la sua piccola nipote godono di ottima salute. E che lui, ovviamente, non vede l’ora di riabbracciarle. “Che felicità”, conclude la voce italiana. Ma a questo punto ci chiediamo: di chi stiamo parlando esattamente? Siete pronti a scoprirlo? Ci pensiamo immediatamente!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

È diventato nonno per la terza volta: l’annuncio a sorpresa in diretta tv

Un vero e proprio annuncio a sorpresa, quello arrivato in diretta nel corso della puntata de La Vita in diretta di Giovedì 23 Settembre. L’amatissimo cantante è diventato nonno per la terza volta. Stiamo parlando proprio di lui: Al Bano Carrisi. È stato proprio il diretto interessato a svelare ogni cosa nel corso di un suo messaggio per la trasmissione. E a svelare, tra l’altro, anche il sesso della nascitura, che, fino a questo momento, né sua madre e né suo padre avevano voluto sapere.

“La bambina si chiama Rio Ines e gode di ottima salute insieme a sua madre”, ha detto Al Bano in questo videomessaggio. Rendendo, quindi, pazzi di gioia i presenti in studio, ma anche tutti i suoi sostenitori.

Al Bano a Ballando con le Stelle: è confermato!

A partire dal 26 Ottobre, Milly Carlucci sarà nuovamente al timone di Ballando con le Stelle. A proposito, avete visto i nomi del cast? Incredibile, c’è anche lui: Al Bano! Il corteggiamento, come rivelato dalla diretta interessata ad Alberto Matano è durato anni ed anni. Soltanto adesso, tra un volo e un altro, la conduttrice è riuscito a convincerlo! “Te l’ho sempre detto: non ho mai accettato perché so che non sono un ballerino. Ce la metterò tutto e in qualche modo lo diventerò”, ha detto il buon Carrisi a La Vita in Diretta.

Noi non vediamo l’ora di vederlo in pista, voi?