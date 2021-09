E’ scattato il bacio nella casa del GF Vip tra i due concorrenti: è accaduto durante la notte.

Questa sera andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip, e siamo sicuri, le sorprese e i colpi di scena non mancheranno. Nelle prime due puntate sono stati presentati i concorrenti, anche se, qualche giorno prima, Alfonso Signorini, aveva già ufficializzato il cast.

In queste due settimane, non abbiamo non potuto notare l’amicizia speciale nata tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié, la prima delle tre principesse entrate nel reality, come concorrente unico. I due giovani si sono mostrati spesso insieme e non sono mancate le carezze. Ma questa notte è accaduto qualcosa: Manuel e Lucrezia si sono baciati!

GF Vip 6, scatta il bacio tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié: è accaduto nella notte

Ebbene, è accaduto, Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié si sono baciati. Il nuotatore, fin dall’inizio del suo ingresso, ha emozionato per la sua forza e il suo coraggio. Ha affrontato una tragedia come nessuno avrebbe saputo fare, mostrando di essere un vero guerriero.

Tra Bortuzzo e la principessa, il forte legame presente, è sempre stato ben evidente. Proprio nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha fatto sapere, mostrando delle clip, di questa amicizia speciale nata in casa. Amicizia che, sembrerebbe, si stia trasformando in qualcosa di più concreto. Ve l’abbiamo svelato, questa notte, in modo del tutto inaspettato, è scattato un lungo e passionale bacio tra Manuel e Lucrezia.

I due concorrenti erano a letto insieme, come abbiamo già avuto modo di vedere in questi giorni, e tra una carezza e un’altra è scatto il bacio tanto atteso.