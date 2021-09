Striscia la Notizia, l’ex velina pronta a convolare a nozze: la romantica proposta è arrivata!

Fiori d’arancio in arrivo per l’amatissima ex velina che ha ricevuto la fatidica proposta di nozze dal compagno e padre delle sue figlie.

E’ stata una delle veline più amate dell’intera storia di Striscia la Notizia: mora, fisico statuario e grande fascino, ancora oggi è ricordata come uno dei volti storici del programma dai fan del tg satirico di Canale 5.

Dopo l’esperienza durata ben quattro anni alla corte di Antonio Ricci, la bellissima 31enne romana ha continuato a lavorare come modella e attrice ed ha partecipato ad una delle passate edizioni di Pechino Express.

Il settimanale Nuovo rivela che per lei è arrivata la fatidica proposta di nozze dal compagno ex calciatore e padre delle sue due bambine. Se avete ancora dubbi su chi possa trattarsi, vi diamo un altro indizio: attualmente è una delle concorrenti di Tale e Quale Show!

Nozze in arrivo per l’ex velina: la famosa coppia pronta al grande ‘Sì’

La stupenda showgirl è proprio Federica Nargi: da oltre dieci anni in coppia con l’ex calciatore Alessandro Matri, la bella mora che abbiamo visto per molto tempo balalre sul bancone di Striscia sarebbe pronta a sposarsi!

Lo rivela il giornale Nuovo: Federica avrebbe ricevuto la proposta mentre si trovava in vacanza a Mykonos da sola col compagno. Stando a quanto rivela il settimanale, la fatidica data sarebbe stato fissata per l’anno prossimo. In passato l’atleta aveva dichiarato che in realtà il matrimonio avrebbe dovuto aver luogo già due anni fa, ma che era stato rimandato a causa della nascita della seconda figlia.

Una notizia che rende felici tutti noi: la Nargi e il suo futuro marito sono una coppia davvero magnifica, siete d’accordo?