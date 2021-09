Imprevisto in diretta nel corso della seconda puntata di Tale e Quale Show: Carlo Conti è costretto ad intervenire, cos’è successo.

La seconda puntata di Tale e Quale Show 2021, c’è da ammetterlo, è stata piuttosto imperdibile. Oltre a regalare delle performances davvero impressionanti, il programma di Carlo Conti ha saputo regalare dei grandissimi colpo di scena. E, perché no, anche dei veri e propri ‘incidenti’. Subito dopo l’esibizione di Biagio Izzo, il conduttore ha fatto fare l’ingresso in studio al prossimo concorrente. E, dopo aver visionato il video della sua presentazione del suo colloquio con Carlo Conti, il simpaticissimo imitatore ha fatto il suo ingresso, ma, pochi istanti prima di cantare, è stato il protagonista di un vero e proprio imprevisto in diretta. Nulla di grave, sia chiaro, però l’intervento del padrone di casa è stato ritenuto necessario.

“D’altra parte cantate dal vivo”, ha detto Carlo Conti appena entrato in soccorso ad uno dei concorrenti di Tale e Quale Show. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Tale e Quale Show, imprevisto in diretta: Carlo Conti blocca tutto ed interviene, cos’è successo

Diciamoci la verità: è proprio questo il bello della diretta! Nel corso della puntata di Venerdì 24 Settembre di Tale e Quale Show 2021 abbiamo assistito ad un vero e proprio imprevisto. E a correre ai ripari, ovviamente, è stato proprio Carlo Conti. Cos’è successo? Procediamo con ordine!

Subito dopo l’esibizione di Biagio Izzo nei panni di Nino D’Angelo, a fare il suo ingresso in studio è stato Simone Montedoro. Sulle note di ‘Tutto il resto è noia’, canzone famosissima di Franco Califano, l’attore è stato il protagonista di un piccola incidente in diretta, che ha costretto il padrone di casa ad intervenire. Sia chiaro: non facciamo riferimento affatto a qualcosa di grave, piuttosto ad un piccolo problema col microfono. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che il microfono che avrebbe dovuto utilizzare il buon Montedoro per la performance non funzionava. Ed è per questo motivo che Carlo è prontamente intervenuto per sostituirlo. Ve l’avevamo detto che non era nulla di grave, no?

Vi è piaciuto Simone Montedoro nei panni di Franco Califano?