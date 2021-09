È stato il vincitore di Bake Off Italia 6 ed aveva soltanto 16 anni: ma cosa fa oggi? È trascorso tempo dalla sua vittoria, com’è cambiata la sua vita.

Il viaggio di Bake Off Italia è appena iniziato, eppure ci sta regalando delle emozioni davvero incredibili. Avete visto anche voi i colpi di scena che si sono susseguiti nel corso di queste prime puntate? Davvero incredibile, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Ebbene: in attesa di poter scoprire cosa succederà nel corso di questo viaggio e, soprattutto, chi sarà il vincitore di questa nona edizione, riavvolgiamo un attimo il nastro e cerchiamo di capire com’è cambiata la vita di alcuni dei suoi ex vincitori. Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della dolcissima Joyce o di Carlo, rispettivamente trionfatori della quarta e quinta stagione, ma siete curiosi di sapere cosa fa oggi il vincitore di Bake Off Italia 6.

Leggi anche –> Vincitore di Bake Off 5, il suo talento ha battuto tutti gli altri: sono trascorsi 4 anni, cosa fa oggi

L’edizione di quell’anno del talent di Real Time è stato davvero imperdibile, non c’è che dire. Non soltanto perché, per la prima volta in assoluto, è stata cambiata la location, ma anche perché ha visto trionfare il giovanissimo Federico di appena 16 anni.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Il vincitore di Bake Off Italia 6 aveva soltanto 16 anni, ma cosa fa oggi?

L’edizione di Bake Off Italia 6, come dicevamo precedentemente, è stata davvero indimenticabile! Andata in onda a partire dal 2018, la sesta stagione del talent ha visto trionfare uno dei concorrenti più giovani: Federico De Flaviis. Appena sedicenne, il pasticcerie amatoriale ha sbaragliato la concorrenza. Ed è riuscito ad accaparrarsi il titolo di vincitore. Sono trascorsi, però, 3 anni da quel momento, ma cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Leggi anche –> Vincitrice di Bake Off Italia 4: la sua dolcezza ha conquistato tutti, sapete cosa fa oggi? Eccola dopo 5 anni

Stando a quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che la vita del buon Federico non sia affatto cambiata! Dalla sua bio social, infatti, si legge che non soltanto sta continuando i suoi studi, ma che parallelamente sta continuando a coltivare la sua passione per la pasticceria. E le sue foto Instagram, vi assicuriamo, ce ne danno ampia conferma.

Facevate il tifo per lui? E, soprattutto, vi farebbe piacere rivederlo?