L’amatissima coppia si è detta ‘addio’: la conferma è appena arrivata, l’annuncio gela tutti i loro sostenitori, impossibile crederci.

Un vero e proprio annuncio dolorosissimo, quello che, pochissime ore, la splendida conduttrice ha dato a tutto il pubblico: la sua storia d’amore si è definitivamente concluso. “È stato tutto un sogno, una favola”, sono proprio queste le parole che il volto noto ed amato della televisione italiana ha utilizzato per descrivere la splendida storia vissuta fino a qualche mese fa. Come ogni favola, però, anche questa ha avuto la parole fine. E, seppure in questi lunghi mesi si è parlato spesso e volentieri di una loro ipotetica rottura, soltanto adesso ne abbiamo la conferma: l’amatissima coppia si è detta ‘addio’.

“Non so in futuro cosa succederà. L’amore è imprevedibile e anche la vita è imprevedibile”, ha continuato a dire la conduttrice televisiva per sottolineare, quindi, che, in questo periodo, la sua storia d’amore non sta attraverso un momento piuttosto facile. A questo punto, però, ci chiediamo: di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

L’amatissima coppia si è detta ‘addio’: annuncio dolorosissimo in tv, cos’è successo

È stata la coppia più chiacchierata dell’estate! Stiamo parlando proprio di loro: Diletta Leotta e Can Yaman. Entrambi protagonisti di un vero e proprio colpo di fulmine, come sottolineato anche dalla diretta interessata a Verissimo, i due hanno dato inizio ad una splendida storia d’amore. Interrotta, come già vociferato nei mesi scorsi, un bel po’ di settimane fa. A parlarne per la prima volta in assoluto e a confermare le voci sulla loro rottura, è stata proprio la Leotta nel corso della sua intervista a Verissimo.

A distanza di mesi dalle voci che li volevano separati, Diletta Leotta l’ha confermato: lei e Can Yaman si sono detti ‘addio’. Un annuncio dolorosissimo, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, ha lasciato senza parole non pochi loro sostenitori. “Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti e innamorati e hanno vissuto questa passione enorme. Siamo due molto passionali, forse lui più di me”, ha detto ancora Diletta per descrivere la splendida storia d’amore vissuta con Can.

Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che l’amatissima coppia si sia detta ‘addio’ per sempre. Anche se Diletta Leotta non può affatto nascondere di essere ancora innamorata.

