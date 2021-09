Amici inizia tra le lacrime: Mirko non si trattiene, le parole della maestra Celentano sono taglienti

Il ballerino Mirko, a cui la maestra Celentano ha voluto offrire la possibilità di un banco ad Amici, piange per le parole dell’insegnante.

La classe di Amici 21 è al completo nonostante alcuni degli allievi siano stati accettati nella scuola con riserva. E’ il caso di Mirko Masia, ballerino diciannovenne originario di Civitavecchia, che al provino non ha convinto la coach Veronica Peparini ma ha ottenuto il banco in sospeso dalla maestra Celentano.

Leggi anche————->>>Amici 2021, chi è Mirko Masia: età, città d’origine e quel lutto che ha sconvolto la sua vita

Entro un mese, il ragazzo dovrà dimostrare di meritare il posto di concorrente ufficiale del talent, altrimenti sarà eliminato. Proprio Alessandra Celentano è stata colei che ha suscitato una forte reazione di Mirko, che nel daytime andato in onda mercoledì 22 settembre abbiamo visto lasciarsi andare alle lacrime.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Amici, “Sei peggio di quello che pensavo”: Mirko in lacrime per le parole della Celentano

La temutissima insegnante di danza classica ha fatto arrivare in Casetta una lettera indirizzata all’allievo: “Ho deciso di darti un’opportunità di vita diversa per un mese nella totale consapevolezza che tu non hai i requisiti necessari per essere un vero ballerino. La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità”.

Leggi anche————–>>>Amici 21, anticipazione bomba: l’allieva della scorsa edizione torna come concorrente

A leggere la lettera in puntata, Maria De Filippi che ha proseguito con quanto scritto dalla Celentano: “Se dovessi paragonare un vero ballerino ad un animale penserei al cigno, regale e perfetto nei movimenti. Se dovessi paragonare te ad un animale, sempre parlando di danza, l’animale che mi viene in mente è un ragno”.

Parole durissime, che hanno fatto scoppiare in lacrime Mirko.

C’è stato poi un confronto dal vivo con la professoressa: “Sei peggio di quello che pensavo! Tu non sai fare niente. Devi partire dalle basi”, ha detto chiaro e tondo la Celentano, evidenziando anche i particolari fisici del ragazzo che, a suo giudizio, non sono idonei per diventare un bravo ballerino.