Anticipazioni della puntata di Verissimo di Sabato 25 Settembre: ospiti incredibili, per la prima volta in studio ci sarà anche lei.

Nuovo inizio del fine settimana ed, ovviamente, nuovo appuntamento con Verissimo. A distanza di una settimana dalla sua puntata di esordio, Silvia Toffanin è pronta ad essere la regina indiscussa del Sabato pomeriggio con il suo show. Ed, ovviamente, coi suoi ospiti. Nel corso del primo appuntamento, abbiamo potuto vedere che il parterre è stato davvero incredibile. A partire da Gianmarco Tamberi e la sua compagna fino ad Orietta Berti, la padrona di casa ha offerto ampia scelta. Cosa sappiamo, però, sulla puntata di Sabato 25 Settembre?

Per la seconda settimana di messa in onda, quindi, Silvia Toffanin cosa ha pensato di offrire al suo pubblico? Ebbene: stando ad alcune anticipazioni trapelate dal canale Instagram ufficiale del programma, sembrerebbe che la puntata di quest’oggi sarà davvero imperdibile. E, soprattutto, ricca di ospiti eccezionali. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente!

Gli ospiti della puntata di Verissimo di Sabato 25 Settembre: le anticipazioni

Quella che andrà in onda tra pochissime, vi assicuriamo, sarà una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Non soltanto perché, come annunciato da Silvia Toffanin a fine scorsa puntata del programma, per la prima volta in assoluto, nello studio televisivo ci sarà Kerem Bursin, reduce dal successo della soap ‘Love is in the air’, ma anche perché ci saranno altri ospiti davvero eccezionali. Siete pronti a scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio?

Il parterre degli ospiti della puntata di Verissimo di Sabato 25 Settembre sono:

Kerem Bursin: l’amatissimo attore turco è atteso nello studio televisivo di Cologno Monzese, cosa racconterà?;

l’amatissimo attore turco è atteso nello studio televisivo di Cologno Monzese, cosa racconterà?; Sonia Bruganelli: per la prima volta opinionista del GF vip, l’amatissima romana rivelerà le sue emozioni e sensazioni in queste nuove vesti;

per la prima volta opinionista del GF vip, l’amatissima romana rivelerà le sue emozioni e sensazioni in queste nuove vesti; Diletta Leotta: volto amatissimo della seria A e celebrità di Instagram, la conduttrice sportiva si svelerà senza filtri a Silvia Toffanin. Dirà anche se la sua storia d’amore con Can Yaman è giunta al capolinea? Chi lo sa;

volto amatissimo della seria A e celebrità di Instagram, la conduttrice sportiva si svelerà senza filtri a Silvia Toffanin. Dirà anche se la sua storia d’amore con Can Yaman è giunta al capolinea? Chi lo sa; Veronica Yoko Plebani: per la sua prima volta in uno studio televisivo, la campionessa paraolimpica si lascerà andare ad un’emozionante intervista con la padrona di casa.

Ve l’avevamo detto che sarebbe stato un appuntamento imperdibile, no?