In Beautiful ha interpretato un personaggio amatissimo: oggi è irriconoscibile! Avete capito chi è l’attrice in foto?

Di personaggi, in Beautiful, ne sono passati davvero tantissimi nel corso di questi 35 anni di messa in onda. Siete sicuri di ricordarli proprio tutti? La stessa famiglia Forrester, al centro della trama della soap, è numerosissima. E anche l’attrice che vi mostriamo in foto fa parte della famosa dinastia di stilisti, anche se negli ultimi anni è uscita di scena.

Negli scorsi anni, però, è stata protagonista assoluta della soap, entrando nel cuore dei fan di tutto il mondo. Guardatela bene lontano dalle luci del set: avete capito di chi si tratta? Vi sveliamo tutto.

Il suo personaggio in Beautiful era amatissimo: riuscite a riconoscerla in questo scatto postato su Instagram?

Siete sicuri di sapere proprio tutto della famiglia Forrester? Ricordate, ad esempio, quante sorelle hanno Ridge e Thorne Forrester? La risposta ve la diamo noi: ben tre, e una di queste è stata interpretata dalla meravigliosa attrice bionda che vi abbiamo mostrato oggi. Si tratta di Kristen Forrester, la quartogenita della famiglia, sorella minore di Ridge, Thorne ed Angela, e maggiore di Felicia.

La Forrester è stata interpretata dal 2001 dall’attrice Tracy Melchior, che vi abbiamo mostrato in foto in uno scatto al naturale, postato da lei sul suo canale Instagram. Il suo personaggio manca dalle scene dal 2017, ma in passato è successo di tutto: dal matrimonio con Clarke Garrison, a quello più recente con Tony Domiguez, con cui ha adottato il piccolo Zende, un ragazzino africano che viveva in un orfanotrofio. Successivamente è tornata a Los Angeles per varie occasioni, restando però per poco sulle scene.

E voi, ricordavate il personaggio di Kristen Forrester? Quali tra le attrici e gli attori degli scorsi anni vi piacerebbe rivedere in quel di Los Angeles?